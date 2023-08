Budanov: Ukraina meredroonidest jõuab sihtmärgini pea 40 protsenti

Ukraina sõjaväeluure (HUR) ülem Kõrõlo Budanov ütles intervjuus Radio Svobodale, et Ukraina välja arendatud meredroonid on efektiivsed relvad, kuigi Vene väed suudavad neist 60 kuni 70 protsenti hävitada. Seega 30 kuni 40 protsenti droonidest jõuab sihtmärgini. Budanov ei täpsustanud kui mitut drooni igas ründeoperatsioon kasutatakse.

Kõrõlo Budanov sõnas lisaks, et Ukraina meredroonid muudab efektiivseks ka nende hind võrrelduna sõjalaevade maksumusega, mida need droonid ründavad. Budanovi väitel on Vene väed suutnud hävitada Ukraina droone mõnikord alles Vene sõjalaeva lähistel, kus see siis plahvatades ikkagi laeva kahjustab.

Ühe näitena tõi HUR-i juht Budanov droonirünnaku Sevastopoli lahes kui Vene väed hävitasid Admiral Essenit rünnata püüdnud droonid. Esmapilgul võib see Budanovi sõnul tunduda ebaõnnestunud rünnakuna, kuid plahvatuse lööklaine kahjustas 100 meetri kaugusel olnud laeva raadio-elektroonilist tehnikat, antenne ja hüdroakustilist süsteemi. Nende asjade korda tegemine võttis kolm ja pool kuud aega ehk sel perioodil oli Vene sõjalaev kuivdokis.

Kõrõlo Budanovi väitel on meredroonid Ukraina jaoks edukas heidutusrelv ning põhimõtteliselt on Venemaa Musta mere laevastik halvatud. Vene sõjalaevad ei lähe Budanovi väitel Sevastopolist põhja poole. Budanovi sõnul toodab Ukraina enda meredroone nüüdseks seeriatootmisena, mitte üksiti.