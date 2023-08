Trump andis end võimudele üles ja sai seejärel kautsjoni vastu vabadusse

Trump veetis Fultoni maakonna vanglas umbes 20 minutit, mille jooksul võeti temalt sõrmejäljed ja tehti foto. Vabadusse pääsemiseks pidi endine president maksma 200 000 dollarit kautsjonit.

Endine president on tänavu saanud kokku neli erinevat süüdistust. Seekord heidavad võimud talle ette 2020. aasta presidendivalimistesse sekkumist ja väljapressimist. Juhtum on seotud Trumpi telefonikõnega Georgia riigisekretärile Brad Raffenspergerile, milles ta palus väidetavalt leida juurde hääli.

Väidetavalt palus Trump Raffenspergeril leida juurde hääli, mis pööraks ta valimiskaotuse ümber võiduks.

Trump nimetas oma neljapäevast vahistamist muu hulgas õiguse väänamiseks ja valimistesse sekkumiseks.

"See, mis siin toimus, on õigluse ja õiguse mõnitamine. Me ei teinud midagi valesti. Ma ei teinud midagi valesti," ütles Trump.

"See, mida nad teevad, on valimistesse sekkumine," väitis endine president.

Meediale avaldati hiljem Trumpist vahistamisega seoses tehtud ametlik politseifoto.

Trump postitas ise sama foto hiljem sotsiaalmeediaplatvormile Twitter, mida nüüd tuntakse nime all X, vahendas The Wall Street Journal.

Trumpiga koos esitati süüdistus ka kaheksateistkümnele kaasosalisele, sealhulgas kunagisele Valge Maja personaliülemale Mark Meadowsile ja Trumpi isiklikule advokaadile Rudy Giulianile. Fultoni maakonna prokurör sooviks kohtuprotsessiga alustada juba oktoobri lõpus.