Trumpi vanglafoto kogub USA-s populaarsust

Kaader punase lipsu, helendavate juuste ja karmi pilguga Trumpist tehti ajal, kui lähenevate presidendivalimiste Vabariikliku partei esikandidaat vahistati paarikümneks minutiks seoses süüdistustega valimistesse sekkumises ja surve avaldamises. Trump oli Fultoni maakonna vanglas vähem kui pool tundi, mille jooksul võeti temalt sõrmejäljed ja tehti foto. Vabadusse pääsemiseks pidi endine president maksma 200 000 dollarit kautsjonit.

Trumpi toetajad on tema vahistamise kujutise omaks võtnud, koondudes ekspresidendi väidete taha, et tema vastu esitatud süüdistused on poliitiliselt motiveeritud. Kriitikute jaoks on foto sümboliks, et tema pikk juriidiliste hädade nimekiri on ta lõpuks kätte saanud.

Trumpi Päästke Ameerika rahakogumiskomitee müüb loosungiga "NEVER SURRENDER!" (ära alistu iialgi!) ja Trumpi fotoga T-särke hinnaga 34 dollarit ja kohvikruuse hinnaga 25. Tema poeg Don Jr turustab "FREE TRUMP" kruusiga T-särke hinnaga 29,99 ja plakateid hinnaga 19,99 dollarit.

Teisel pool poliitilist lõhet müüb vabariiklaste asutatud Trumpi-vastane rühmitus Lincoln Project 55 dollariga kuute joogiklaasi, millel on Trumpi vanglaportree ja lühend "FAFO", mis tähendab väljendit "Fuck Around and Find Out", mida on kasutanud Trumpi kriitikud. Käsitöö veebisaidil Etsyl on kümneid pilkavaid tooteid, sealhulgas Taylor Swifti kontserdisärgi paroodia hinnaga 26 dollarit.

Los Angeleses oli kampaaniaga mitteseotud t-särgipood juba reede pärastlõunal alustanud pildiga kaunistatud särkide müüki.

Mõned poliitilised strateegid ennustavad, et pildist võib vabariiklaste kandidaadi jaoks saada tohutu rahakogumisvahend.

Biden Trumpi fotost: ilus poiss

USA president Joe Biden ütles reedel Trumpi vanglafotot kommenteerides, et too näeb seal välja nagu "ilus poiss" (inglise keeles handsome guy).