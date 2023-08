Eesti 200 valitsusdelegatsiooni juht, välisminister Margus Tsahkna ütles, et praeguses olukorras on tähtis usalduse taastamine.

"Kindlasti on ainuõige samm see, et peaministri abikaasa tõmbab väga selge joone vahele oma osalustes selle ettevõttega, mis Venemaal äri ajab. See aitab lahendada seda usalduskriisi ja taastada usaldust," lausus Tsahkna.

Peaminister Kaja Kallase abikaasa, ettevõtja Arvo Hallik teatas reedel avalduses meediale, et loobub oma osalusest logistikaettevõttes Stark Logistics ja kinnitas, et Kaja Kallas ei olnud tema äritegevusega kursis.

Riigikogu sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni esimees Jevgeni Ossinovski sõnul on peaministri usaldusväärsus kannatada saanud

"Sellest on kahju, et selline olukord on tekkinud. Selle kaudu ka kogu valitsuse puhul on usaldusväärsuse küsimus üleval. Ma loodan, et peaministril õnnestub need ammendavad selgitused anda ja tõepoolest usaldusväärsus taastada," ütles Ossinovski.

Ossinovski hinnangul praegune valitsusliit lagunema ei hakka.

"Meil ei ole mingeid muresid või etteheiteid konkreetselt nende erakondadega. Me loodame, et selle valitsusega on võimalik jätkata. Aga kahtlemata peaministril on oluline osa tulemuslikus koostöös," lausus ta.

"Mis puudutab moraalset vastutust, poliitilist vastutust, siis need küsimused peab nii Kaja Kallas kui ka Reformierakond enda jaoks selgeks tegema," leidis Tsahkna.

Opositsiooni kuuluv Keskerakond otsustas alustada riigikogus läbirääkimisi Kaja Kallase umbusaldamiseks sest peaministri selgitused pole nende hinnangul olnud veenvad.

"Poolteist aastat on käinud sõda, meie peaminister ja teised poliitikud on jõuliselt nõudnud sanktsioonide täitmist ja äritegevuse lõpetamist Venemaal – moraalse kompassi leidmist. Samal ajal on peaministri abikaasa ettevõte toimetanud edasi, ja nüüd, pärast selle kriisi puhkemist, hakata osalust müüma – seda on liiga vähe ja liiga hilja," lausus Keskerakonna fraktsiooni esimees Tanel Kiik.