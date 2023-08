ISW: Vene blogijatele teeb muret Ukraina edenemine lõunarindel

Ukraina peastaap teatas oma vägede edust Orihhivist 5-13 kilomeetri kaugusel lõunas Novodanõlivka - Novopokropivka suunas ja Orihhivist 9-25 kilomeetri kaugusel kagus Mala Tokmatška – Otšeretuvate liinil.

ISW teatel väljendas prominentne Vene sõjablogija muret selle pärast, et lahingutest väsinud Venemaa üksused ei suudaks enam tagasi lüüa uusi pealetunge Orihhivist 10 kilomeetrit lõuna pool asuva Robotõne lähistel. Teadete kohaselt on lahingud kandunud Robotõne lõunaossa.

Blogija sõnul on paljud Robotõne ümbruses võitlevad Vene sõjaväelased rindel olnud alates Ukraina vastupealetungi algusest ning neil on puudu täiendusest.

ISW sõnul kinnitab see instituudi hinnangut, et Vene üksused on Zaporižžja lääneosas Ukraina pealetungi algusest saadik pidanud sõdima ilma rotatsioonita ning pole saadetud juurde ka täiendavaid vägesid.