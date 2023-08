Kogu Ukrainas oli õhuhäire, õhutõrje hävitas Kiievi suunas lennanud raketid

Oluline pühapäeval, 27. augustil kell 07.27:

- Kogu Ukrainas oli õhuhäire;

- Vene väed ründasid Sumõ oblastit;

- Venemaa: Brjanski ja Kurski rünnati droonidega;

- NYT: Ukraina relvajõudude juhtkond ei järginud Kupjanski kaitset tugevdades Pentagoni nõuandeid;

- Ukraina mereväes loodi droonibrigaad

Kogu Ukrainas oli õhuhäire

Ukraina õhuvägi teatas tiibrakettide väljalaskmisest Kiievi ja Krementšuki suunas, vahendas venekeelne BBC.

Õhuhäire kõlab aga kogu Ukrainas.

Kiievi sõjaväeadministratsiooni juht Serhi Popko ütles, et Venemaa strateegilised pommitajad Tu-95MS tulistasid Kaspia mere piirkonnas Ukraina suunas Kh-101/555/55 tüüpi tiibrakette.

Popko sõnul lasi õhutõrje teele saadetud raketid alla. "Praeguste andmete kohaselt Kiievis inimohvreid ega purustusi ei ole, ütles Popko.

Üldandmeid rakettide arvu ja kahjustuste kohta pole veel avaldatud. Nüüd on õhurünnakuhoiatus tühistatud peaaegu kõigis Ukraina piirkondades.

Vene väed ründasid Sumõ oblastit

Vene väed korraldasid 26. augustil Sumõ oblasti piiril asuvate asulate vastu 28 rünnakut, põhjustades kokku 147 plahvatust, teatas kohalik sõjaväeadministratsioon Telegramis, vahendas The Kyiv Independent.

Venemaa: Brjanski ja Kurski rünnati droonidega

Venemaa kaitseministeerium teatas droonirünnakust Kurski ja Brjanski oblastis.

Kaitseministeeriumi teatel lasid Vene õhutõrjejõud öösel ja pühapäeva hommikul Brjanski ja Kurski oblasti kohal alla kaks drooni.

Teateid droonirünnaku tagajärjel tekkinud kahjudest või inimohvritest ei ole.

NYT: Ukraina relvajõudude juhtkond ei järginud Kupjanski kaitset tugevdades Pentagoni nõuandeid

Väljaanne The New York Times avaldas artikli, kus ta tõstab esile jätkuvaid lahknevusi Ukraina rindestrateegia ja lääneliitlaste soovituste vahel.

Samal ajal kui Kiievi väed liikusid aeglaselt edasi vastupealetungil Lõuna- ja Ida-Ukrainas, õnnestus Vene sõjaväel riigi kirdeosas Kupjanski oblastis edasi liikuda.

Venemaa edusammud, ehkki väikesed, ajendasid Ukraina väejuhatust saatma abivägesid, et kaitsta seda osa tohutust rindejoonest.

Ukraina relvajõudude maavägede ülem Aleksandr Sõrski rääkis reedel Venemaa rünnakutest Kupjanski oblastis suurtükiväe, miinipildujate ja lennukite abil.

"Sellistes tingimustes peame kiiresti kasutusele võtma kõik meetmed, et tugevdada oma kaitset ohustatud joontel ja võimalusel edasi liikuda," rõhutas ta.

Vaidlused Ukraina valitud strateegia üle on viimastel päevadel teravnenud tänu mitmetele meediaväljaannetele, kus USA anonüümsed ametnikud põhjendasid vastupealetungi aeglast tempot Ukraina vägede liigse hajutamisega.

Pentagoni hinnangul oleks Kiiev pidanud koondama maksimaalse arvu vägesid ühele rindejoone lõigule, et üritada läbimurret. Selle asemel püüdis Ukraina väejuhatus vägesid ida ja lõuna vahel ühtlaselt jaotada.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski vastas otse Ameerika kriitikale, öeldes, et Ukraina vägede väljatõmbamine Harkivi oblastis asuvatest linnadest nagu Kupjansk on just see, mida Venemaa püüab saavutada.

"Me ei loobu Harkivist, Donbassist, Pavlogradist ega Dneprist. Ja täpselt nii see ongi," sõnas ta.

Sõrski avaldus oli järjekordne meeldetuletus, et vaatamata Ukraina vägede edasitungile lõunas on rindejoone teised osad endiselt ebastabiilsed, kirjutab ajaleht.

Samas on NYT autorite hinnangul vähetõenäoline, et Vene väed üritavad eelmisel aastal vabastatud Kupjanskit tagasi vallutada.

See asetaks nad samasse olukorda, kus nad olid enne Hersonist taganemist, kui nad pidid linna hoidma piiratud tarneteedega rannikuvööndis. Selle asemel võiksid Vene väed proovida edasi liikuda põhja-lõuna suunal voolavale Oskili jõele ning seejärel kasutada seda loomuliku tõkkena edasiste Ukraina rünnakute vastu, kirjutab NYT.

The Guardian kirjutas aga laupäeval, et Ukraina relvajõudude ülem Valeri Zalužnõi pidas 11 päeva tagasi salajases paigas Poola-Ukraina piiril "sõjanõukogu" koos kõrgete NATO sõjaväelastega. Ajalehe teatel oli viis tundi väldanud kohtumise eesmärk aidata ümber kujundada Ukraina sõjalist strateegiat.

Ukraina mereväes loodi droonibrigaad

Esmakordselt moodustati Ukraina mereväe koosseisus eraldi meredroonide brigaad.

Iseseisvuspäeva pidustustel kinkis Volodõmõr Zelenskiy lahingulipu Ukraina mereväe 385. eraldiseisvale eriotstarbeliste mereväe mehitamata süsteemide brigaadile.

Varem sellise üksuse olemasolust avalikult ei teatatud. Viimastel nädalatel on Ukraina hakanud Musta mere sihtmärkide tabamiseks üha enam kasutama meredroone.

Neid operatsioone viisid läbi SBU ja merevägi ühiselt. 4. augustil sai Ukraina mereväe droonide rünnaku tagajärjel Novorossiiskile suuri kahjustusi Venemaa suur dessantlaev.

Ukraina kaitseministeeriumi luure peadirektoraadi juhi Kirill Budanovi sõnul hävitab Venemaa kuni 70 protsenti Ukraina kamikaze-meredroonidest, kuid need jäävad siiski tõhusaks relvaks.