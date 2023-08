Foxconni asutaja kandideerib Taiwani presidendiks

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Foxconni miljardärist asutaja Terry Gou püüdleb sõltumatu kandidaadina Taiwani presidendiks. Taiwani suurettevõte Foxconn tegeleb Apple'i nutitelefonide ja teiste elektroonikaseadmete kokkupanekuga.

"Me peame lõpetama korrumpeerunud Demokraatliku Progressiivse Partei (DPP) valitsemise. Kõige olulisem küsimus on, kas opositsioon tõesti tahab võita. Kui me seda tahame, siis peame ühinema. See on minu eesmärk," teatas Terry Gou.

Hiina ja iseseisva saareriigi Taiwani vahel süvenevad pinged. Terry Gou hinnangul on pingete süvenemises osaliselt süüdi ka DPP ning leiab, et Taipei peab rahu säilitamiseks pidama Pekingiga läbirääkimisi, vahendas Financial Times.

Taiwan on de facto iseseisev alates 1949. aastast, kuid Hiina kompartei näeb seda enda provintsina ja on lubanud selle vajadusel jõuga tagasi võtta.

Praegune Taiwani president Tsai Ing-wen on lõpetamas oma teist ametiaega. Enamik arvamusküsitlusi näitab, et kõige populaarsem kandidaat on asepresident Lai Ching-te (DPP). Talle järgneb suurima opositsioonipartei Kuomintangi (KMT) kandidaat Hou Yu-ih. Terry Gou toetus on 15 protsendi võrra väiksem kui Hou Yu-ihi toetus. Presidendiks kandideerib veel Taipei endine linnapea Ko Wen-je.

72-aastane Terry Gou lahkus neli aastat tagasi Foxconni juhatuse esimehe kohalt, kuid on endiselt juhatuse liige. Gou kandidatuur tekitab küsimusi, kuidas ta tuleks presidendina toime Pekingi poliitilise survega.

Hiinas asuvad Foxconni tehased, kuid Terry Gou väidab, et Peking ei suuda tema tegevust mõjutada. Terry Gou leiab, et Peking ei julge Foxconni tegevust kahjustada, kuna see tooks kaasa globaalsed tarnehäired.

Analüütikud jälgivad nüüd, kas kolm opositsioonikandidaati jõuavad kokkuleppele.

"Ko, Hou ja Gou kampaanias on palju kattuvusi. Me usume, et valijad on DPP-st väsinud, me kõik ei nõustu nende väinaülese poliitikaga, me kõik usume, et nad teevad majanduses halba tööd. Kuid kokkuleppele jõudmine on väga keeruline, eriti kui tegemist on Ko ja Gouga, neil mõlemal on tohutu suur ego," ütles üks KMT poliitik ajalehele Financial Times.