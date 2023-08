Stark Logisticsi juht ei lähe riigikokku Venemaa vedude teemal aru andma

Stark Logisticsi tegevjuht Kristjan Kraag teatas, et ei osale teisipäevale plaanitud riigieelarve kontrolli erikomisjoni ja korruptsioonivastase erikomisjoni ühisel erakorralisel istungil, kus on teemaks sõjajärgne äritegevus Venemaal.

"Täname kutse eest komisjonide ühisistungile, ent ei pea võimalikuks teie koosolekul osaleda," teatas Kraag kirjas riigikogule.

"Nagu oleme avalikkuses selgitanud, siis meil ei ole Venemaal pärast sõja algust ühtegi klienti. Meil on vaid üks klient, Eesti tuntumaid ja tublimaid tööstusettevõtteid AS Metaprint (Metaprindi omanikfirma on ka Stark Logisticsi omanikfirma - toim.), kelle jaoks oleme teostanud muu hulgas ka Venemaa vedusid. Oleme seda teinud ettevõtja palvel, kelle sooviks on lõpetada oma sealne äri viisil, et saaksid täidetud kõik varem sõlmitud kliendilepingud," kirjutas Kraag.

"Kliendi taotlusi on kinnitanud tegelik statistika – sõja algusest on veod vähenenud 70 protsenti. Lootsime koos kliendiga, et tal õnnestub oma äri Venemaal sel viisil lõpetada lähikuudel ning sellega ka meie viimased 30 protsenti vedude mahust Vene suunal," lisas ta.

Kraag rõhutas, et Stark Logisticsil on kliente kokku üle 2000 ja enamik ettevõtte ärist ja tulust ei ole seotud Metaprindiga.

"Nagu oleme oma aruannetes läbipaistvalt teada andnud, siis 40 protsenti meie käibest on olnud seotud ettevõtjatega nagu Metaprint. Enamus meie ärist ja tulust ei ole seotud Metaprindiga. Sealjuures, Venemaa veod moodustasid 2022. aastal aga vaid ca 10 protsenti meie käibest (mitte tulust) ning sellel aastal on moodunustanud veel vähem, ca 5,5 protsenti, ülejäänud Starki äritegevus on seotud Eesti-sisese, Baltikumi, Skandinaavia ja Lääne-Euroopa klientide logistika ja tarnetega," rääkis Kraag.

Kraag ütles, et Eesti riik on väljastanud sel aastal veolube Venemaale 309 ettevõttele, kes seaduslikult vedusid ning veetavaid kaupu ning vastaspooli deklareerides seda tööd on teinud.

"Mittesanktsioneeritud kaupade vedu sellisel viisil on seaduspärane – sealjuures võib arvata, et nii aidatakse ka paljusid neid Eesti ettevõtteid, kes pole siiani saanud Venemaalt lahkuda – sest ei lasta, varade müügiks ei anta lube või takistatakse lahkumist muude administratiivmeetmetega, represseeritakse töötajaid või ohustatakse lausa ettevõtjaid ja nende peresid," märkis Kraag.

"Seda on kinnitanud tänaseks kõik pädevad asutused, et Stark Logistics AS ei ole vedanud sanktsioneeritud kaupu või rikkunud sellega seoses mingeid seadusi," lisas ta.

Uskusime, et ajame õiget asja

"Meie oleme uskunud need 16 kuud, et aidates Eesti ettevõtjat ajame õiget asja. Me ei osanud hinnata, et paljudele eestimaalastele paistab see teisiti meie endise kolleegi Arvo Halliku peresuhete tõttu. Täna mõistame seda ja tegutseme selles suunas, et need veod oma autodega lõpetada.

Kraag ütles 24. augustil ERR-ile, et on sõja algusest saadik ettevõttes kolleegidega pidevalt arutanud, kas Eesti kliendist ettevõtja, Stark Logisticsi enamusosaniku firma aitamine väga kehvas olukorras on ka moraalselt õige. "Seni oleme ühiselt alati leidnud, et on – kõike eelnevat arvestades. Nüüd muidugi saame aru, et kõik ei näe seda sama moodi ja seetõttu lõpetame Metaprindiga selle koostöö septembris," lausus Kraag.

"Vabandame omalt poolt, et oleme põhjustanud sellise segaduse. Meie äri nagu logistika- ja transpordiäri ikka, on väga selge, lihtne, läbipaistev ja sirgjooneline," sõnas Kraag.

"Uskusime, et lisaks seaduslikkusele ajame õiget asja, aitame äripartneril ära tuua oma raha ja toome Eestile kasu. Me oleme kõik ära rääkinud, mis meile teada on ning meie roll selle teema avalikus keskustelus on ammendunud," lisas ta.

Kraag märkis, et ettevõte plaanib võimalikke valeväiteid kummutada selleks Eestis ettenähtud õiguskaitse vahenditega.

Teisipäeval toimub riigieelarve kontrolli erikomisjoni ja korruptsioonivastase erikomisjoni ühine erakorraline istung, kus on teemaks sõjaaegne äritegevus Venemaaga. Kutsutud on Kallas, maksu- ja tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi, Metaprint AS-i tegevjuht Martti Lemendik, Stark Logistics AS-i tegevjuht Kristjan Kraag ning riigikontrolli esindaja.

ERR kirjutas kolmapäeval, et peaminister Kaja Kallase abikaasale Arvo Hallikule osaliselt kuuluv transpordiettevõte Stark Logistics on vaatamata valitsuse kriitikale Venemaaga äri ajavate ettevõtete suhtes jätkanud Ukraina sõja ajal äritegevust Venemaal.