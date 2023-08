Trumpi kohtuasja menetlemine langeb vabariiklaste kampaaniaperioodi

Donald Trumpi õigusmeeskond soovis endise presidendi valimistesse sekkumise kohtuprotsessi lükata edasi 2026. aastasse, kuid kohtuniku otsuse järgi alustatakse juba 4. märtsil. See on vaid päev enne nn superteisipäeva, kui 15 osariigis valitakse vabariiklaste presidendikandidaati.

CBS-i uudiste õigusanalüütik Jessica Levinson hindas, et kohtunik mõistis, et selle juhtumi kiireks lahenemiseks on suur avalik huvi.

Kohtuasjaga tegeleva kohtuniku sõnul kavatseb ta Trumpi kohelda samamoodi nagu teisi süüdistatavaid, mistõttu peab endine president kohtusse ilmuma vaatamata tihedale kampaaniagraafikule. Trumpi kinnitusel tulevad ta toetajad vabariiklaste eelvalimistel igal juhul välja, isegi kui ta on sunnitud mõnest üritusest eemale jääma.

Endine president Donald Trump ütles, et kui tavaliselt sellised asjad juhtuvad, siis see tähendab poliitilise karjääri lõppu. Trump hindas, et tema valijad mõistavad, et see kõik on ajuvaba.

See kohtuprotsess on seotud valimistesse sekkumise föderaalsüüdistusega. Endisel presidendil tuleb leida aega veel kolmeks teiseks kohtuprotsessiks, mis toimuvad Georgia, Florida ja New Yorgi osariigis.