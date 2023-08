Otse kell 10: riigikogu erikomisjonid arutavad äritegevust Venemaal

Istungile on kutsutud peaminister Kaja Kallas, maksu- ja tolliameti tolliosakonna tolliformaalsuste valdkonnajuht Külli Kurvits, Metaprint AS-i tegevjuht Martti Lemendik, Stark Logistics AS-i tegevjuht Kristjan Kraag ning riigikontrolli kommunikatsioonijuht Priit Simson. Kallas ja Kraag teatasid esmaspäeval, et nemad istungil ei osale.

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu märkis, et istungit on vaja, kuna on vajalik saada selgus Venemaaga sõja ajal tehtud sanktsioonikaupade tootmise äris aset leidnu kohta, arvestades, et see äri toimib siiani.