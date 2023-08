Ajalehtede juhtkirjad: Kaja Kallas õõnestab Eesti demokraatiat

Kõik suured päevalehed mõistavad teisipäeval ilmunud juhtkirjades järsus toonis hukka peaminister Kaja Kallase otsuse mitte minna riigikogu erikomisjoni ette oma abikaasa Venemaa-suunalise äritegevuse kohta aru andma ja leiavad, et see õõnestab Eesti parlamentaarset demokraatiat.

Postimees ütleb: liigume usalduskriisist parlamentaarse kriisi poole

"Peaminister on teatanud avalikkusele, et tema tihe ajakava ei võimalda ühendkomisjoni koosolekule tulla," seisab juhtkirjas. "See tähendab paraku idavedude kriisi liikumist uude faasi, kust peaministril ja koalitsioonil tervikuna polegi tagasiteed."

"Oletame, et peaminister ei leiagi parlamendi jaoks enam aega ega lähe infotundidessegi, kuna sealgi kõlab ründavaid küsimusi. Mis siis saab edasi ja millised võiksid olla sanktsioonid?" jätkab ajaleht. "Sama mõeldamatu oleks olukord, kus president ei kuuluta välja parlamendivalimisi, sest a) tal on tihe töögraafik, b) ta lihtsalt ei taha, c) talle ei meeldi, et parlamenti valitakse tema jaoks ebasümpaatseid poliitikuid."

Postimees tõdeb, et seadus peaministrit parlamendi ette jõuga selgitusi andma tuua ei võimalda: "Demokraatlikus riigis ei tooda peaministrit parlamenti politseiga, vaid ta ilmub sinna ise. Vastupidise käitumise eest seadusesse sanktsioonide kirjutamine oleks kummaline, kuna selline olukord on... lihtsalt kujuteldamatu."

Õhtuleht ütleb: pimeda ülbuse vitsad

"Reformierakonna sisepoliitiline pime ülbus on nõudnud uue ohvri nii Kallase poliitilise kuvandi kui ka meie sisepoliitilise tasakaalu kujul," seisab juhtkirjas.

"Kui me tahame tõesti olla läänelike väärtuste kandja, pole vaja kasutada juhitud demokraatia võtteid, mille puhul surutakse seadusi jõuga läbi ning ei räägita enne valimisi rasketest valikutest. Diskussioon alandatakse aga omakorda solvangute ja röökimiste tasandile. On tulemas karm poliittalv," märgib Õhtuleht.

Eesti Päevaleht ütleb: kas peaminister Kaja Kallas on end Eesti õigussüsteemist lahti sidunud?

"Praeguses skandaalis käitub Kallas nagu need poliitikud, kelle valitsusest eemal hoidmiseks andsid paljud valijad Reformierakonnale viimastel valimistel oma hääle," seisab juhtkirjas.

"Tore, kui Kallasele meeldib tema praegune amet. Tore, kui välismeedia analüüs viitab, et tema maine Venemaad piiravate eetiliste standardite kehtestajana pole väga palju kannatada saanud. Ent selleks, et peaministriametis õige näoga jätkata, tuleb läbida puhastustuli, mille üks osa on ka tund-paar riigikogu komisjonide küsimustele vastamist. Kui peaministril ja Stark Logisticsi juhil pole midagi varjata ega häbeneda, siis milleks tõrjuda võimalust edastada avalikult üle kantaval istungil oma arusaam toimunust?" küsib Eesti Päevaleht.