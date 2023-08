Sõja 553. päev: Ukraina ründas droonidega Pihkvat ja Moskvat

Oluline kolmapäeval, 30. augustil kell 22.46:

- Peastaap: Ukraina väed edenesid Verbove ja Novoprokopivka suunal;

- Välisminister Kuleba: Robotõne vabastati peale üksuse juhi vahetust, kes koondas kokku 31 motiveeritud sõdurit võtmaks positsioonid üle miiniväljade;

- Venemaa raketirünnakus Kiievile hukkus kaks inimest;

- Eesti lähedal asuvat Pihkva lennujaama rünnati öösel droonidega;

- USA: Venemaa peab Põhja-Koreaga aktiivselt laskemoona hanke kõnelusi;

- Droonirünnakust teatati ka Moskva, Kaluga, Brjanski ja Orjoli oblastis ning Sevastopolis;

- Briti luure: mitmed Vene sõdurid ei taha lahingusse minna;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 570 sõdurit, 9 tanki ja 26 suurtükisüsteemi.

Ukrainas sai kahe armeekopteri allakukkumisel surma kuus sõjaväelast

Donetski oblastis kukkus teisipäeval Bahmuti suunal alla kaks Ukraina armeekopterit ja surma sai kuus sõjaväelast, teatas uudisteagentuur UNIAN.

Igor Sikorski nimelise 18. eraldiseisva armee lennubrigaadi esindaja Jevgeni Rakita täpsustusel olid kõik ohvrid ohvitseri auastmes.

Teadaolevalt hukkusid sõjaväelased lahingumissiooni täitmisel.

Rakita lisas, et ohvrite nimesid ja nende surma asjaolusid julgeolekukaalutlustel ei avalikusta. Hukkunutega jätab sõjavägi hüvasti Poltavas 1. septembril korraldataval mälestusteenistusel.

Teadaandes märgitakse, et Poltava piirkonnast pärit lendur maetakse tema kodukohta. Ülejäänud hukkunud sõdurid viiakse viimsele teekonnale nende kodupiirkondades.

Peastaap: Ukraina väed edenesid Verbove ja Novoprokopivka suunal

Ukraina kaitsejõudude peastaabi teatel jätkavad Ukraina väed edukalt ründetegevusi Novodanõlivka- Novoprokopivka suunal ning Mala Tokmaška-Verbove suunal.

Novoprokopivka asub hiljuti vabastatud Robotõnest lõuna pool ning Verbove ida poole Zaporižžja oblastis. Robotõnest kaugemal lõuna pool asub strateegiliselt oluline Tokmaki linn.

USA: Venemaa peab Põhja-Koreaga aktiivselt laskemoona hanke kõnelusi

Moskva peab Põhja-Koreaga salaja aktiivseid kõnelusi hankimaks laskemoona ja muud varustust, mida Venemaa vajab sõjas Ukraina vastu, teatas kolmapäeval Valge Maja.

"Relvastusläbirääkimised Venemaa ja Põhja-Koreaga liiguvad aktiivselt edasi," ütles Valge Maja riikliku julgeoleku kõneisik John Kirby.

Kirby sõnul keskenduvad kõnelused suurtükilaskemoona hankimisele Vene üksustele.

Kirby märkis, et hoolimata eitamisest tarnis Põhja-Korea eelmisel aastal Vene erasõjafirmale Wagner rakette.

Vene kaitseminister Sergei Šoigu külastas hiljuti Põhja-Koread, et taotleda täiendavalt laskemoona sõja jaoks, ütles Kirby.

"Sellest visiidist alates on president Putin ja Põhja-Korea liider Kim Jong-un vahetanud kirju, lubades suurendada nende kahepoolset koostööd," lausus Kirby.

USA, Suurbritannia, Lõuna-Korea ja Jaapan teatasid ÜRO-s tehtud ühisavalduses, et selline lepe rikuks Julgeolekunõukogu resolutsioone, mis keelavad relvatehingud Pyongyangiga.

Nende sõnul sõitis pärast Šoigu visiiti veel üks rühm Vene ametnikke Põhja-Koreasse, et jätkata relvade, laskemoona ja muu varustuse hankimise läbirääkimisi.

Välisminister Kuleba: Robotõne vabastati peale üksuse juhi vahetust

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles kõnes Prantsuse suursaadikute konverentsil, et Robotõne vabastamise tegi võimalikuks ründava üksuse juhi väljavahetamine.

See uus juht olevat koondanud 31 motiveeritud sõdurit, kes roomasid kilomeetreid läbi miiniväljade jõudes Vene vägede positsioonidele.

Seejärel hoidsid need sõdurid vabastatud positsioone kuniks põhiväed kohale jõudsid. Kokku olevat see väike üksus teinud 40 päeva jooksul kuus rünnakut ja täitnud kaht luureülesannet, kandes kaotustena seitse sõdurit, kes said lahingutes haavata.

Ukraina välisministri väiteid pole võimalik sõltumatult kinnitada.

Kuleba: Robotõne vallutamine avab tee lõunasse

Robotõne vallutamine nädala alguses võimaldab Ukraina vägedel kergema vaevaga lõunasse Krimmi poole liikuda, ütles kolmapäeval välisminister Dmõtro Kuleba.

Pariisis visiidil viibiv Kuleba ütles, et Robotõne vallutamisega on avatud tee Tokmaki, sealt edasi Melitopoli ja Krimmi halduspiiri suunas.

RUSI analüütik: Vene vägede elavjõu osas on küsimusi

Briti mõttekoja RUSI analüütik Nick Reynolds ütles väljaandele Inews, et vähemalt lühiperspektiivis ei tundu olukord Vene vägede jaoks olevat positiivne. Üks tõsine väljakutse on elavjõuga, kuid samas on probleeme ka üksuste roteerimise rindelt. Reynolds rõhutas, et sõdurid ei saa igavesti rindejoonele jääda.

Ukraina õhutõrje hävitas 43 õhusihtmärki 44-st

Ukraina õhuvägi teatas kolmapäeva hommikul, et kokku hävitas Ukraina õhutõrje 28 Kh-101/Kh-555/Kh-55 tiibraketti ja 15 Shahed 136/131 ründedrooni.

Raketid tulistati Ukraina pihta 11 Tu-95 strateegilise pommitajaga Kaspia mere ja Engelsi õhuväebaasi lähistelt. Droonid pärinesid Kurski oblastist. Kokku hävitas Ukraina õhutõrje 43 õhusihtmärki kõigist 44-st ehk üks droon jõudis sihtmärgini.

Venemaa raketirünnakus Kiievile hukkus kaks inimest

Peale ulatuslikku Ukraina droonirünnakut Venemaa vastu korraldasid Vene väed raketi- ja droonirünnaku Ukraina vastu. Üle kogu Ukraina kuulutati kolmapäeva varahommikul välja õhuhäire.

Kiievi linnavõimu teatel hukkus Ukraina pealinnas alla tulistatud raketirusude tõttu kaks inimest. Raketirusude alla kukkumise piirkonnas puhkes põleng, millega siiani tegeletakse. Teated õhurünnakust tulid varahommikul ka Tšerkassõ ja Odessa oblastitest ning Krõvõi Rihi linnast Dnipropetrovski oblastis.

Kiievi linna sõjalise administratsiooni ülema Serhi Popko teatel tulistas Ukraina õhutõrje alla rohkem kui 20 Vene õhusihtmärki Kiievi kohal. Popko sõnul pole Kiievit tabanud nii tugev õhurünnak alates kevadest. Popko teatel kasutati rünnakus nii droone kui ka rakette. Droonirünnakud Kiievi vastu pärinesid mitmest suunast.

Eesti lähedal asuvat Pihkva lennujaama rünnati öösel droonidega

Pihkva oblasti kuberneri Mihhail Vedernikovi teatel rünnati öösel Pihkva õhuväebaasi droonidega. Kuigi kuberneri sõnul tõrjus Vene kaitseministeerium droonirünnaku, postitas kuberner ise sotsiaalmeediasse video, kus on kauguses näha plahvatusi ja kuulda sireene. Samas tunnistas kuberner, et kahju ulatust veel hinnatakse.

Pihkva oblasti kuberner jagas lisaks oma kontol öösel videot, milles on näha punaseid trasserkuule ja kuulda tulistamist. Sellest võib järeldada, et lennujaama üritati kaitsta tulirelvadega, mitte õhutõrjesüsteemidega.

Droonirünnakus sai Venemaa teatel põlengus kahjustada neli Il-76 sõjalist transpordilennukit, vahendas Venemaa riiklik uudisteagentuur TASS. Sotsiaalmeedias levis ka video, milles on väidetavalt näha seda põlengut.

A video from the Pskov airport. Audio translation: 'Two planes are on fire in our Pskov airport. Allegedly a drone attack. No idea, if it's true'. Then the radio exchange can be heard: 'We're inside the plane. Looking for the fire source. Nothing yet, except for the smoke'. pic.twitter.com/22IkZFM88m