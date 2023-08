Eksperdid on eri meelt, kas kapo oleks pidanud Kallaselt Vene-vedude kohta küsima

Peaminister Kaja Kallas ütles teisipäeval Vikerraadio saates "Uudis+", et kaitsepolitsei ei teavitanud teda kevadel riigisaladuse loa uuendamisel, et tema abikaasa äri on seotud vedudega Venemaale. Julgeolekueksperdid on eri meelt, kas kapo oleks pidanud sellele tähelepanu juhtima või mitte.

Endine siseministeeriumi sisejulgeolekupoliitika asekantsler Erkki Koort ütles, et tema kaitsepolitseile midagi ette ei heidaks, sest julgeolekukontrolli läbi viies lähtutakse siiski konkreetsest inimesest, mitte tema abikaasast.

"Kapo vaatab julgeolekukontrolli läbi viies kindlasti kodakondsetest tulenevaid riske, aga seda vaadatakse eelkõige lähtuvalt sellest, kas inimene võib sattuda kellestki teisest inimesest majanduslikku või muusse sõltuvusse. Peaministri puhul ilmselgelt majanduslik sõltuvus abikaasast ei ole see riskikoht," lausus ta.

Endine kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse asekantsler Meelis Oidsalu lausus aga, et temale tundub see imelik, et kapo Kallase abikaasa Vene ärisidemete kohta ei küsinud. Oidsalu ütles, et tema on kapos julgeolekukontrolli läbinud neli või viis korda ning alati on luubiga kõik suhted vaenulike riikidega, näiteks Hiina või Venemaaga, üle vaadatud.

"On teatud hulk riike, mille puhul igasugune suhtlus nii pereliikmetel kui ka inimesel endal vaadatakse hoolega üle, küsitakse küsimusi. Seda isegi, kui otseselt mingit seaduserikkumist ei ole. Kui nüüd kapo seda ei teinud Kaja Kallase julgeolekukontrolli uuendades, siis võib-olla, ma pakun, poliitikute puhul teine kord lähenetaksegi natuke formaalsemalt sellele kohustusele. Imelik see igatahes tundub. Kui see vastab tõele, mida Kaja Kallas ütles, siis see on kummaline ega vasta nendele standarditele, mida kapo ülejäänud oma klientide suhtes on tavaliselt rakendanud," lausus ta.

Oidsalu ütles, et võib-olla peaks kapo läbi vaatama, ega nad ei ole väga tähtsate inimeste suhtes olnud liiga formaalsed julgeolekukontrolli tehes. Ta lisas, et kapo ülesanne on ka Eesti valitsuse liikmeid kaitsta võimalike šantaažiriskide eest.

Oidsalu märkis, et kapo julgeolekukontrolli eesmärk on ka see, et inimene ise saaks teadlikumaks võimalikest julgeolekuriskidest.

"Isegi kui ei ole ilmnenud mingeid šantaažiepisoode või pahategusid, siis on julgeolekukontrolli üks eesmärk informeerida, et teil on sellised sidemed, nendest sidemetest tulenevad sellised riskid. Ilmselgelt peaminister on ihaldusväärne objekt igasugusele vaenulikule luurele," ütles ta.

Nii Koort kui Oidsalu nentisid, et asjaolu, et peaministri abikaasa omab osaliselt ettevõtet, mis teeb vedusid vaenulikku riiki, muudab peaministri šantažeeritavaks.

"Kapo on korduvalt hoiatanud, et ärge minge ilma põhjusta Venemaale, te võite seal sattuda luurerünnaku või ka šantaaži ohvriks. Samamoodi on ka välisministeerium andnud välja reisihoiatusi. Selles suhtes on igal juhul Venemaal käimisel ja ka selle ettevõtte töötajate Venemaal käimisel võimalus langeda väljapressimise või luurerünnaku ohvriks," ütles Koort.

Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimees Jürgen Ligi (RE) ütles, et järgmiseks nädalaks koostab kapo komisjonile ülevaate sellest, kuidas nad näevad peaministri abikaasa äritegevust Venemaal.

Ligi märkis, et kuigi istung on salajane, püüab komisjon suure avaliku huvi tõttu mingi kokkuvõtte avalikkusele siiski koostada.