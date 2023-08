Austraalia korraldab 14. oktoobril põlisrahvaste õiguste referendumi

Austraalia korraldab 14. oktoobril ajaloolise põlisrahvaste õiguste referendumi, ütles peaminister Anthony Albanese kolmapäeval, pannes paika määrava hetke riigi suhetes aborigeeni vähemusega.

"Sel päeval on igal austraallasel vaid kord põlvkonnas avanev võimalus meie riik kokku tuua ja muuta see paremaks," ütles Albanese siduva rahvahääletuse kuupäeva paika pannes, vahendas BNS.

"Ma palun kõigil austraallastel hääletada jaatavalt."

The Voice will deliver better outcomes for Aboriginal and Torres Strait Islander Australians.



And we've just announced that on October 14, you'll have the chance to vote for it. pic.twitter.com/mJFWGhiNpU