Riyadh tahab Iisraeliga suhteid parandada, otsib Palestiina toetust

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Riyadh võib taastada rahalise toetuse Palestiina omavalitsusele. Riyadh tahab Iisraeliga suhteid parandada ja tahab selleks saada Palestiina omavalitsuse toetust.

Saudi Araabia tahab ennetada süüdistusi, et Riyadh ohverdab enda huvide nimel Palestiina omavalitsuse soovi saada täielik iseseisvus. Iisraeli tunnustamine on Saudi Araabia jaoks tundlik küsimus, kuna kuningriigis asuvad islamimaailma kõige pühamad linnad (Meka ja Mediina).

Palestiina võimude seas on nüüd tekkinud arutelu selle üle, kas toetada Riyadhi püüdlusi. Allikate teatel saadab Palestiina omavalitsus järgmisel nädalal delegatsiooni Saudi Araabiasse, et arutada, mida kuningriik saab Iisraeliga läbirääkimistel ette võtta, et toetada Palestiinlasi iseseisva riigi loomisel, vahendas The Wall Street Journal.

Läänekaldal lokkab vägivald, sõjalistel rühmitustel on mõnes linnas suurem mõjuvõim kui Palestiina julgeolekujõududel. Iisrael korraldab Läänekaldal sõjalisi erioperatsioone, sel aastal on hukkunud üle 200 palestiinlase. Vägivalla vähendamine Läänekaldal oleks oluline samm Iisraeli ja Saudi Araabia suhete normaliseerimise suunas.

Alates 2002. aastast on Saudi Araabia andnud Palestiina omavalitsusele ligi 480 miljonit dollarit. 2016. aastal Riyadh vähendas toetust ning 2021. aastal lõpetas täielikult raha saatmise Palestiina võimudele, vahendas The Times.

Kui Palestiina omavalitsus suudaks piirkonnas vägivalda vähendada, näitaks see omavalitsuse võimekust juhtida iseseisvat riiki, mis ei ohustaks Iisraeli. Saudi Araabia on seetõttu pakkunud, et taastab rahalise toetuse Palestiina omavalitsusele.

Iisraeli ja Saudi Araabia kokkuleppe teel seisab veel palju väljakutseid. Saudid teevad üha rohkem koostööd Hiinaga. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu on hiljuti väitnud, et Saudi Araabiaga kokkuleppe saavutamiseks pole vaja teha olulisi järeleandmisi palestiinlastele. Suure tõenäosusega ei nõustu järeleandmiste tegemisega ka Netanyahu konservatiivsed koalitsioonipartnerid.