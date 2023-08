Kallas: Reformierakond ei otsi praegu uut peaministrit

Peaminister Kaja Kallas ütles, et Reformierakonnas on palju tugevaid poliitikuid, kes võiksid tulevikus peaministriks saada, kuid praegu ta tagasi ei astu ja uut peaministrit Reformierakond ei otsi. Politoloog Tõnis Saartsi sõnul võib Kallas peaministri ametist lahkuda hiljemalt peale europarlamendi valimisi.

Kallas ütles, et Reformierakonnas ei ole olnud arutelusid teemal, kellest võiks tema tagasi astumisel saada järgmine peaminister. Kallas on korduvalt öelnud, et tagasi ta astuma ei hakka.

"Esialgu mu erakond toetab mind peaministrina. Aga mis on positiivne, siis meil on pikk pink. Meil on väga palju tugevaid tegijaid – te näete neid ministrite hulgas, te näete neid riigikogu liikmete hulgas ja ka kohalike omavalitsuse juhtide hulgas. Nii et neid, kes kannaksid välja, on meil õnneks palju," lausus ta.

"Kui Reformierakonna juhi vahetus tõepoolest tuleb, kas nüüd järgmisel aastal või nüüd kiirendatud korras mingil põhjusel, siis ma arvan, et need peamised uued juhikandidaadid on need, keda me oleme ka varem näinud – Kristen Michal, Hanno Pevkur, võimalik et ka Urmas Klaas. See oleneb erakonna sees olevatest protsessidest ja jõujoontest," rääkis politoloog Tõnis Saarts.

Meedias on kõige sagedamini mainitud järgmise peaministrina Kristen Michalit. Kliimaminister Michal ütles, et toetab peaministrina Kaja Kallast.

"Andku kõik kolleegid andeks, aga ma arvan, et minu töö Eesti vabariigi kliimaministrina Kaja Kallase valitsuses on põnevam kui mistahes teine töökoht. Nii et minu huvi on seda tööd hästi teha ja ma teen seda Kaja Kallase valitsuse liikmena," lausus ta

Küsimusele, kas Reformierakonnas on arutatud võimalikku järgmist peaministrikandidaati, vastas Michal eitavalt.

Saarts ütles, et peaministri vahetus võib toimuda kevadel, pärast europarlamendi valimisi.

"Kui peaministri vahetus toimub, siis väga tõenäoline stsenaarium tundub, et Kaja Kallas pigem siirdub Euroopa Komisjoni mõnele tähtsale ametikohale ja läbi selle Reformierakond teeb juhivahetuse, mis on korralikult ette valmistatud. Aga arvestades seda, et see skandaal on ikkagi veel käimas, siis ei saa me ka täiesti välistada ootamatuid arenguid ja see võib toimuda ka varem," rääkis Saarts.

Saartsi sõnul ei saa välistada ka seda, et peaminister jätkab.

Eelmine skandaal puudutas Reformierakonna rahastamist aastal 2012, kui peaminister oli Andrus Ansip, kes selle skandaali tõttu tagasi ei astunud. Hoolimata skandaalist võitis Reformierakond 2015. aastal riigikogu valimised.