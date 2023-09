Reformierakond Kaja Kallase tagasiastumist ei soovi

Interneti teel toimunud nõupidamisel osalesid erakonna juhatuse ja fraktsiooni liikmed ja arutelu kestis tund aega.

"Saime väga põhjalikult arutada. Ei olnud küll seda tunnet, et keegi, kellel oleks olnud soovi midagi küsida, jääb küsimata. Minu arvates siirus on see märksõna, mis sellelt koosolekult tuleb kaasa võtta. Mina usun, et erakonna juhatuse liikmed ja fraktsiooni liikmed said kinnituse, et see, mida ta on avalikkusele öelnud, on see, mida ta sisimas teab ja tunneb," lausus kaitseminister ja Reformierakonna juhatuse liige Hanno Pevkur.

Pevkuri sõnul Kaja Kallase tagasiastumisest juttu ei olnud. Fraktsiooni liige Karmen Joller ütles, et Kaja Kallas küsis, kas fraktsioon toetab teda

"Ta ütles, et aktsepteerib kõike, mida fraktsioon otsustab. Aga kõik, kes seal täna sõna võtsid, olid ikkagi toetavad. Ütlesid, et me usaldame sind ja me oleme koos sinuga. Aga on arusaadav, et see on selline probleem, kus ta peab isiklikult selgitusi andma, isiklikult sellega tegelema, sest mitte keegi ei saa seda tema eest teha, kuna see on tema perega seotud asi," lausus Joller.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Tanel Kiik ütles, et mitmed küsimused Venemaa äri teemadel on jäänud lahtiseks ning peaministrile on saadetud küsimused, millele opositsioon ootab vastust.

"See konkreetne formaat on kirjalikud küsimused. Teatavasti praegu istungeid ei toimu. See on kõige kiirem viis saada need vastused. Aga loomulikult – kui riigikogu istungjärgud taas algavad ja infotunnid ja muud formaadid toimuvad ja kui peaminister peaks veel ametis olema, siis kahtlemata, neidsamu küsimusi hakkame küsima ka nendes formaatides. Sealhulgas ka arupärimiste korras," ütles Kiik.

Kiik on teinud ettepaneku moodustada ka uurimiskomisjon, kuid seda ideed koalitsioon ei toeta. Esmaspäeval on peaminister lubanud osaleda korruptsioonivastase erikomisjoni erakorralisel istungil, kus teemaks tema vara, tulud ja huvide deklaratsioonid.