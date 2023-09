Uuring: Saksamaal kasvab rahulolematus valitsusega

Saksamaa kantsleri Olaf Scholzi juhitud võimuliidu toetus langes 2021. aasta valimiste järgse aja madalaimale tasemele, selgus ajalehe Bild uuringust. Ajaleht The Times toob välja, et Saksamaal kasvab rahulolematus peavoolupoliitikaga.

Saksamaa valitsuse moodustavad sotsiaaldemokraadid (SPD), rohelised ja liberaalne FDP. Bildi pühapäevane uuring näitas, et võimuliidu poolt hääletaks praegu 38 protsenti valijatest, valimistel oli see toetus 52 protsenti, vahendas The Times.

Saksamaa Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) toetus on praegu umbes 27 protsenti. Teisele kohale on tõusnud parempopulistlik partei Alternatiiv Saksamaale (AfD). AfD toetus on umbes 21 protsenti.

Järgmisel aastal toimuvad Saksimaa liidumaal piirkondlikud valimised. Saksimaal on AfD toetus lausa 35 protsenti, CDU toetus on 29 protsenti.

Teised hiljutised uuringud näitavad, et 50 protsenti valijatest muretseb, et Saksamaa kaotab järgmise kümnendi jooksul oma juhtiva majandusliku positsiooni.

Ajaleht The Times kirjutab, et võimuliidus kasvavad pinged. Kõik parteid üritavad oma valijate baasi seas tugevdada oma toetust. Nädalavahetusel tekkis koalitsioonis uus erimeelsus, mis on seotud CDU ettepanekuga vähendada keskmise sissetulekuga inimeste tulumaksu.

Erimeelsused kasvavad veel SPD sees. SPD parlamendirühm tahab Saksa tööstuse elektrihindasid subsideerida, Scholz seda plaani aga ei toeta. Mõned SPD liikmed kritiseerivad kantslerit juba avalikult.

Ka roheliste partei liikmete seas valitsevad erimeelsused, rahulolematu vasakpoolne tiib kritiseerib tsentristlikku juhtkonda. Koalitsioonipartnerid kurdavad, et pole enam selge, kes juhib rohelisi.

Hiljuti puhkes Baieri liidumaal natsiskandaal. Liidumaa asepeaministrit Hubert Aiwangerit süüdistatakse juudivaenuliku lendlehe valmistamises. Juhtum leidis aset 35 aastat tagasi.

Viimased küsitlused viitavad aga, et süü natside režiimi julmuste pärast on kaotamas oma haaret Saksa avaliku elu üle. Baieri liidumaa juht Markus Söder mõistis lendlehe hukka, kuid ütles, et Aiwanger võib ametis jätkata, sest ta kahetseb oma tegevust ja see juhtum leidis aset 35 aastat tagasi.

Baieris toimuvad järgmisel kuul piirkondlikud valimised.