Vaatlejad: Ukraina väed teevad Verbove suunas edusamme

Oluline 5. septembril kell 5.55:

- Moskva linnapea teatas taas Ukraina droonide rünnakust;

- Vaatlejad: Ukraina väed teevad Robotõne ja Verbove ümbruses edusamme;

- USA: Põhja-Korea ja Venemaa relvaläbirääkimised edenevad aktiivselt.

Moskva linnapea teatas taas Ukraina droonide rünnakust

Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas ööl vastu teisipäeva taas Ukraina droonide rünnakust. Sobjanin väitis, et õhutõrje tulistas kõik droonid alla.

Moskva lennujaamad tühistasid mitu lendu, vahendas Ukrainska Pravda.

Venemaa kaitseministeerium väitis, et õhujõud tulistasid alla kaks drooni. Üks droon Kaluga oblastis, teine droon tulistati alla Moskva lähedal, vahendas The Kyiv Independent.

Vaatlejad: Ukraina väed teevad Robotõne ja Verbove ümbruses edusamme

Soome sõjaajaloolane Emil Kastehelmi jagas sotsiaalmeedias kaarti, mis näitab, et Ukraina väed on Verbove suunas teinud taas edusamme.

The situation in the Robotyne-Verbove area is developing in a positive direction for the Ukrainians. Ukraine has further penetrated the first Surovikin line near Verbove, now reaching the main trenchline.



Ukrainians have also overran Russian positions south of Robotyne. 1/ pic.twitter.com/FxgNciYQeS — Emil Kastehelmi (@emilkastehelmi) September 4, 2023

Siiski kirjutas Kastehelmi, et Ukraina soomusmasinaid pole veel Surovikini liini taga nähtud.

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas samuti, et Ukraina väed teevad Robotõne ümbruses edusamme. ISW tõi samuti välja, et Ukraina väed murdsid mõnes lõigus läbi tankitõrjekraavide ja draakonihammasteks kutsutavateks püramiidikujulisest betoontõketest. Geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Ukraina jalaväelased edenevad Verbove suunas. ISW kirjutas samuti, et selles piirkonnas pole veel Ukraina rasketehnikat märgatud.

Ukraina vägede edust Verbove suunal teatasid ka teised vaatlejad.

AFU advanced west of Verbove by entering a part of the infantry trenches behind the anti-tank ditches.



If they can advance southward, RU defensive positions west of the infantry trench become untenable and heavy armor can be transferred in, making the anti-tank ditch useless. pic.twitter.com/Bkgv6yPmFG — NOELREPORTS (@NOELreports) September 4, 2023

USA: Põhja-Korea ja Venemaa relvaläbirääkimised edenevad aktiivselt

"Nagu me avalikult hoiatasime, siis edenevad Venemaa ja Põhja-Korea vahelised relvaläbirääkimised aktiivselt," ütles riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja Adrienne Watson.

"Meil on teavet selle kohta, et Kim Jong-un eeldab nende arutelude jätkumist," lisas Watson.

Väljaanne New York Times teatas amal ajal, et Kim, kes reisib harva väljaspool oma riiki, suundub tõenäoliselt hiljem sel kuul Vladivostokki. Kim võib väljaande andmetel isegi Moskvasse reisida, kuid see pole veel kindel.

"Pole siiski võimatu, et Kim Jong-un teeb tõenäoliselt soomusrongil haruldase väljasõidu," märgitakse artiklis.

"Putin soovib, et Kim nõustuks andma Venemaale suurtükimürske ja tankitõrjerakette ning Kim soovib, et Venemaa pakuks Põhja-Koreale kõrgtehnoloogiat satelliitide ja tuumaallveelaevade jaoks. Kim otsib ka toiduabi oma vaesunud riigile," seisis materjalis.

Valge Maja riikliku julgeoleku nõunik John Kirby ütles eelmisel nädalal, et hoolimata informatsiooni tagasilükkamisest tarnis Põhja-Korea 2022. aastal Venemaale rakette, mida saaks kasutada erasõjafirma Wagner.

"Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu sõitis eelmisel kuul Põhja-Koreasse, et hankida sõja jaoks täiendavat laskemoona," sõnas Watson.

"Kutsume Põhja-Koread üles lõpetama oma relvaläbirääkimised Venemaaga ja täitma Pyongyangi avalikke kohustusi Venemaale relvi mitte tarnida ega müüa," ütles Watson.