Washington kahtlustab Hiina kodanikke USA baaside järele luuramises

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Hiina kodanikud, kes esinevad mõnikord turistidena, satuvad tihti USA sõjarajatiste lähedale. Washingtoni teatel on olemas ligi 100 juhtumit, mille käigus Hiina kodanikud üritasid pääseda USA sõjaväega seotud rajatistesse.

USA kaitseministeerium, Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) ja teised agentuurid viisid eelmisel aastal läbi kontrolli, et piirata neid juhtumeid, kus inimesed, kas kogemata või tahtlikult, üritavad pääseda USA sõjaväebaasidesse. Nende juhtumitega on seotud ka Hiina kodanikud, kes peavad Pekingile aru andma, vahendas The Wall Street Journal.

Veebruaris hulkus Hiina õhupall USA õhuruumis umbes nädal aega ja lõpuks lasi Ameerika hävitaja F-22 selle alla. USA ametnike teatel oli Hiina õhupall varustatud antennidega, mis suutsid koguda luureandmeid. See juhtum suurendas Washingtoni muret, et Peking kasutab USA territooriumil luureandmete kogumiseks ebatraditsioonilisi meetmeid.

"Hiina valitsus tegeleb laiaulatusliku vargusega ja viib ellu pahatahtlikku mõjutamise kampaaniat, arvestamata seadusi või rahvusvahelisi tavasid," teatas FBI ajalehele The Wall Street Journal.

Hiina saatkond Washingtonis lükkas USA süüdistused tagasi.

"Kutsume USA ametnikke üles loobuma külma sõja mentaliteedist, lõpetama põhjendamata süüdistuste esitamise ja tegelema sellega, mis suurendab kahe riigi sõprust ja usaldust," väitis saatkond.

Asjaga kursis olevad inimesed aga ütlesid, et hiinlased väidavad tihti, et nad on riigis ringi kolavad turistid, kes eksisid ära.

"Florida osariigis asuvas luurekeskuses on viimaste aastate jooksul toimunud intsidente, kus Hiina kodanikud, kes väitsid, et on turistid, leiti rajatise lähedal ujumas ja pildistamas," ütlesid asjaga kursis olevad ametnikud.

USA esindajatekoja saadik Jason Crow ütles, et enamik sellistest rikkumistest on toimunud osariigi tasemel, mitte föderaalsel tasemel. Tema sõnul peavad kohalikud võimud ja valitsus tegema rohkem koostööd, et selliste juhtumitega paremini toime tulla.

"Hiinlaste eeliseks on see, et nad on valmis andmete kogumiseks saatma välja palju inimesi. Kui mõni neist jääb vahele, siis USA valitsusel on raske midagi tõestada. Need, kes vahele ei jää, koguvad tõenäoliselt midagi kasulikku," ütles mõttekoja Center for Strategic and International Studies (CSIS) teadur Emily Harding.

USA ametnike teatel hulguvad Hiina kodanikud ringi ka Valge Maja ümbruses. Hiinlased lahkusid nende jaoks määratud reisimise alalt ja hakkasid siis pilte tegema.