Päevalehtede juhtkirjad: Kaja Kallas ei saa ikka aru

Eesti Päevaleht: Helme ja Kallas muutuvad üha enam "parajaks paariks"

"Kahju, et peaminister ei saa ikka veel aru. Sellest, et ükskõik kui juriidiliselt korrektselt järgisid tema abikaasaga seotud ettevõtted sanktsioone ja kui puhas on tema laenuks antud raha päritolu - moraalselt ei ole ta enam Venemaa-vastaste majandussanktsioonide majakas. Tema näidet saab hoopis kasutada Venemaaga äri edasi ajamise õigustamiseks," seisab Eesti Päevalehe juhtkirjas.

Päevaleht märgib veel, et vastupidiselt Kallase ja tema poolehoidjate väidetele, nagu poleks skandaal välismeedias suurt tähelepanu pälvinud, on kõik suured meediakanalid Kallase lugu siiski maininud. "Kallase libastumine võib kätte maksta tulevastes EL-i aruteludes sanktsioonide laiendamise ja Venemaa vara konfiskeerimise üle," tõdeb leht.

Ühtlasi leiab Eesti Päevaleht, et esmaspäevane Kaja Kallase ja Mart Helme vastasseis riigikogu korruptsioonivastases erikomisjonis lõi kõvemini helisema ka sisepoliitilise häirekella.

"Helmed ja Kallas muutuvad järjest enam "parajaks paariks", kes üritavad vastastikuse kraaklemisega oma süvapoolehoidjaid rõõmustada. Helme näib olevat Kallasele otsekui appi tulnud: ähvardades peaministri personaalküsimuse pärast kogu riigikogu töö blokeerida, nihutab ta fookuse Kallaselt enda mitteriigimehelikule käitumisele," kommenteerib päevaleht ja lisab, et kui nii läheb, siis Kallas pääseb ja tema skandaali maksavad kinni kõik teised Eesti nõrgenenud maine ja süveneva polariseerumise kujul.

Postimees: Kallase lõputu küünlapäev

Postimees nendib, et Kaja Kallas jättis esmaspäeval taas kasutamata võimaluse anda avalikkusele veenvaid ja ammendavaid vastuseid.

Kuigi mitmed komisjoni liikmed, nagu keskerakondlane Tõnis Mölder ja Isamaa esindaja Priit Sibul olid kohtumiseks küsimusi ette valmistanud, veeres populaarne sotsiaalmeedia meemiklipp "Kaja Kallas ei saa aru" päriselus edasi, kirjutab Postimees.

"Asi pole liikmete isikutes, kellest mõni võib peaministrile olla ebasümpaatne. Antud juhul esitasid küsimusi rahvasaadikud, rahva saadikud sõna otseses mõttes. Ja rahval on õigus teada."

Kokkuvõtteks märgib Postimees, et lootuses, et taas õnnestub õhtusse veeretada üks päev, pole Kallas märganud, et see on muutunud lõputuks küünlapäevaks.