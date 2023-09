Kallas presidendi kriitikast: kasutan võimalust jääda viisakalt eriarvamusele

Kadri Põlendik (ERR): Te käisite eile presidendi juures, rääkisite obstruktsiooni lahendamisest ja tuli ka teie abikaasa äritegevusega seonduv teema üles. Mida president teile selle kohta ütles?

President ütles mulle seda sama, mida ta ütles ka avalikult. Seda te olete kõik lugenud.

Timo Tarve (Kuku): Ta ütles avalikult, et tema meelest oleksite te pidanud kohe tagasi astuma. Ütles ta teile seda näkku ka, kas see pani teid mõtlema?

Jah, ta ütles täpselt sama, mida ta ütles ka avalikult, mida ta on ilmselt öelnud varem. Meil on just olnud valimised ja peaministrid pannakse ametisse riigikogu enamuse häälte toega. Riigikogu enamuse hääled saavad ka selle peaministri maha võtta. See on meie põhiseaduses ette nähtud kord. Mina kasutan seda võimalust, mida president ütles – jääda viisakalt eriarvamusele. Ma tõesti jään selles osas eriarvamusele, mis puudutab minu jätkamist peaministrina, siis jätkan peaministrina nii kaua, kuni koalitsioonipartnerid ja erakond mind toetab ja siiamaani need sõnumid on olnud sellised, et nad mind toetavad.

Põlendik: Sotside üks juhatuse liige on nüüd öelnud, et tema meelest ka peaksite te tagasi astuma, Peep Petersonist käib siis jutt.

On erinevaid arvamusi. Peep Peterson ei ole ka riigikogu liige. Aga eks erakonnad, kes on koalitsioonis, nende esimehed on mulle kinnitanud üle, et nad on minu taga ja kuidagi mind umbusaldama ei lähe.

Tarve: Viimati kui president arvas, et keegi peaministritest peaks tagasi astuma, oli üle 30 aasta tagasi, Lennart Meri seda ütles. See on päris tõsine surve, mis on tulnud. Millest see teile kõneleb?

See on jah küsimus tõesti, et selline surve on kõikidelt rinnetelt. Ma loodan, et täna see, mis ilmnes ka julgeolekuasutuste erikomisjonis võiks nüüd seda teemat maha võtta. Minule ja minu abikaasale on tehtud see julgeolekukontroll, et me ei ole šantažeeritavad ja kõik need süüdistused, mis on visatud õhku ajakirjanduses ei vasta tõele. Sellest tuleks lähtuda. Selleks on meil uurimisorganid, kes sellega tegelevad ja saavad taustu kontrollida nii põhjalikult kui nemad saavad.

Põlendik: Rääkides sellest samast julgeolekuasutuste järelevalve komisjonist, siis üksi asi, mis seal ei saanud selgeks oli ikkagi see, kas kapo, kui ta tegi teile viimati riigisaladuse loa kontrolli, kas oli juttu sellest või kas kapo üldse rääkis teiega sellest, et on mingisugune ohukoht selles, et teie abikaasal on ettevõte, mis tegeleb veel Venemaal mingisuguse äriga?

Ei rääkinud, sest mu abikaasal ei ole ettevõtet, kellel on Venemaal äri. Nad aitasid ühte äripartnerit oma kahe tehase vahel liigutada kaupu.

Põlendik: See tehas on Venemaal.

Kapo ei ole mulle mitte midagi sellist öelnud, sellepärast, et ei ole mitte mingit keelatud tegevust toimunud. See võib olla moraalselt etteheidetav, mis on nüüd kõigile selgeks saanud, ka minu abikaasale, kes on oma osaluse selle peale maha müüs. Aga see ei ole kuidagi õigusrikkumine ega keelatud.

Põlendik: Ehk siis kui riigisaladuse loa kontroll käis, siis teie abikaasa äritegevusest kapo teiega juttu ei teinud?

Ei teinud.

Tarve:Palju on heidetud ette selles kriisis, nüüd juba kaks nädalat, teie kommunikatiivset tegevust, mis on alla igasugust arvestust ja küsitud, kes on need nõuandjad. Me teame tänaseks, et need nõuandjad vist on teil olemas, aga teie neid ei kuula. Miks te neid ei kuula?

Tohoh, ma kuulan väga oma nõuandjaid. Igasugused uued süüdistused nüüd tulevad. Teate, ma väga tahaks vahest vahetada teiega kohad ära ja teie oleksite sellise surve all nagu mina igapäevaselt olen ja vaadata, kuidas selle kommunikatsiooniga läheb. Vahetame kohad ära ja vaatame, mis saab.

Kommunikatsiooni saab alati süüdistada, aga küsimus on ikkagi see, mida keegi ei ole suutnud mulle kommunikeerida on see, milles mind konkreetselt süüdistatakse. Et ma saaksin ennast kaitsta.

Tarve: Süüdistatakse moraalse kompassi n-ö viltu olekus.

Aga minu moraalne kompass on täpselt sama, nagu ta on kogu aeg olnud. Ma ei teadnud sellest tegevusest. Te kõik olete näinud kaamerate ees minu reaktsiooni, kui ma sain sellest teada. Vastavalt sellele tegi ka minu abikaasa kohe sammud, just sellepärast, et see moraalselt etteheidetav on.

Kui need sammud on tehtud, siis mida te veel ikkagi minult ootate? Minu moraalne kompass ja moraalsed seisukohad ei ole mitte kuidagi muutunud. Need hinnangud on täpselt samad, nagu nad olid enne seda skandaali ja on täpselt samad praegu.

Tarve: Riigieelarve kontrolli erikomisjonil tekkisid oodatult uued küsimused peale seda kui olite laenulepingu dokumendid neile edastanud. Sealt ei ilmne kuidagi välja n-ö rahavood kuupäeviti. Kas olete valmis järgmist sammu astuma ja järgmised nõutavad daatumid välja andma?

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni see kuidagi ei puuduta, see komisjon seda asja kuidagi ei menetle. Arvata, et opositsioonierakondade juhid ütlevad, et nüüd meil on kõik vastused ja nüüd me seda asja rohkem ei menetle, see ei tule ju kõne alla. Sellepärast, et nende huvi on seda teemat üleval hoida.

Esita oma pangakonto väljavõtted – kas neil on kahtlus, et ma ei ole seda raha üle kandnud või seda raha tagasi saanud? Ma olen ju kõike deklareerinud, ma olen maksuametis maksnud selle pealt maksud, intresside pealt, mida minu abikaasa on mulle maksnud, selleks, et kõik oleks korrektne. Kuskilt läheb ka see piir. Ma saan aru uudishimust, aga selleks, et ma saaksin ennast kaitsta, peaksin ma aru saama, milles mind süüdistatakse, mitte nii, et anna mulle kõik, siis vaatame, äkki seal on midagi huvitavat. Muidugi, mind ka huvitaks Mart Helme pangakonto väljavõte, aga see ei ole minu asi. Igal inimesel on oma privaatsus ka.

Tarve: Esmaspäeval peaks algama riigikogu uus hooaeg, kus on hästi palju olulisi seaduseelnõusid, kõige krooniks riigieelarve. Opositsioon on lubanud, et nemad nii ei jäta, kui te tagasi ei astu.

Opositsioon lubas juba kevadel, et nad teevad elu põrguks kogu selle aja, mis see valitsus töötab. Nemad on öelnud otse, et nende eesmärk on erakorralised valimised ja nad takistavad igal võimalusel seaduslikult valitud parlamendi enamuse toimetamist ja valitsuse toimetamist. See on Eesti ajaloos erakordne ja raske on teha kompromisse, kui eesmärgid on nii erinevad. Meil on terve ambitsioonikas plaan, mida kõike teha selleks, et Eestis oleks elu parem ja teiselt poolt öeldakse, et me ei luba teil mitte midagi teha. Seal on raske kompromisse leida. See saab olema väga raske sügis.