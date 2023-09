Palloson: lisakontroll näitas, et Halliku tegevus ei ole julgeolekuoht

"Peaministril, nagu ka teistel valitsuse ja riigikogu liikmetel, on ametikohajärgne juurdepääsuõigus Eesti riigisaladustele. Küll on peaminister läbinud julgeolekukontrolli NATO ja Euroopa Liidu saladustele juurdepääsuks 2021. aastal ning aluseid loa andmisest keeldumiseks me ei tuvastanud. Ametikohajärgsete juurdepääsuõigusega inimeste suhtes puudub õigus teostada järelkontrolli viie aasta jooksul. Julgeolekukontrolli käigus kogutud teavet pole võimalik täpsemalt avada, aga on ilmselge, et kontaktid Venemaal on kindlasti teema, mis julgeolekukontrollis läbi käiakse," kommenteeris Palloson meediale seisukohti, mida ta jagas riigikogu julgeolekuasutuste järelevalvekomisjoni istungil teisipäeval.

"Mis puudutab küsimusi, kas ja mille osas kaitsepolitsei on või ei ole peaministrit hoiatanud, siis sellele on peaminister ammendavalt vastanud ja sellele meil midagi lisada pole," lisas Palloson.

Palloson nentis, et avalikkuses on antud teemas tõusetunud küsimus võimalikust julgeolekuohust. "Julgeolekuasutusena on meie ülesanne ennetada ja tõkestada julgeolekuohte, seetõttu kontrollisime julgeolekuasutuse seaduse alusel äsja täiendavalt üle peaministri, tema abikaasa ja viimase ettevõtlusega seonduva. Meile teadaolevalt pole peaminister Venemaa Föderatsiooni huve esindavate isikute poolt Eesti-vastaselt mõjutatav. Samuti jääme varem öeldu juurde, et sanktsioonide rikkumist pole tuvastatud," lausus Palloson.

Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni liikmed kohtusid teisipäeval kaitsepolitseiameti peadirektori Margo Pallosoniga.

Kallas: kapo ei informeerinud mind abikaasa Vene vedudest

Eelmisel teisipäeval rääkis peaminister Kaja Kallas oma versiooni vestlustest kaitsepolitseiametis Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister".

Arp Müller: Ajakirjanik Marju Himma rääkis nädalavahetusel saates "Olukorrast riigis", et "kapo on öelnud, et nemad ei näe midagi ebaseaduslikku selles tegevuses. Aga ilmselt ikkagi kapo on ka sellisest riskist peaministri informeerinud ja nüüd ongi küsimus, miks see risk jäeti justkui nagu tähelepanuta. Miks see risk siiski päriselt realiseerus?" – see oli Marju Himma küsimus, aga kas teie saate selgust tuua? Öelge, kas jõuametkonnad olid teid hoiatanud sellise riski võimalikkusest, kas jõuametkonnad jätsid midagi tegemata, kas kapo jättis midagi tegemata?

Veel veel kord, meil tuleb eristada kahte asja, üks on õigusnormid ja teised on moraalsed normid. Õigusnormid on sanktsioonid, nende eest on ette nähtud rikkumine, need on seaduse vastased, neid teha ei tohi. On moraalsed normid, mis on meil kõrgemad kui on teistes riikides. Ja moraalsed normid on just see hukkamõist, et kuulge, et see ei ole eetiliselt õige, kui see Venemaa sõda käib oma teise naabri vastu, seal üldse midagi toimetada. Aga moraalsete normide eest ju mingit sanktsiooni ette nähtud ei ole.

Mirko Ojakivi: Aga võimalik kompromiteeritavus?

Aga kuidas on see kompromiteeritavus?

Mirko Ojakivi: Te ei oleks täna selles olukorras, kui kaitsepolitsei oleks piisavalt varakult suutnud teile selle informatsiooni tuua ja te oleks ju tõenäoliselt kodus küsinud, mis toimub?

Minule ei ole siis kapo midagi sellist öelnud ega kuidagi märku andnud. Just sellepärast, et nad ütlevad, et mitte midagi seadusevastast ei ole tehtud. Mul on NATO kõige kõrgema saladuse load antud, mis tähendab täielikku läbivalgustamist igatpidi. Kui uus valitsus tuleb kokku, siis tehakse nendele lubadele kõikidele uuendus, see ei loe, et see luba oli tehtud siis, kui ma peaministriks sain.

Mirko Ojakivi: Kas ka teie kevadel läbisite selle protsessi?

Selle uuenduse, jaa.

Mirko Ojakivi: Te käisite kaitsepolitseis riigisaladuse luba uuendamas ja teid ei informeeritud teie abikaasa Venemaaga seotud vedudest?

Ma uuendasin oma luba ja mind ei ole informeeritud sellepärast, et see pole Venemaaga seotud, vaid ta on aidanud Eesti ettevõttel Venemaalt välja tulla.

Mirko Ojakivi: Kas see oli kaitsepolitsei seisukoht?

Kaitsepolitsei ei öelnud selle kohta midagi, sellepärast, et see ei ole mitte kuidagi mingi punase lipukese all. Just see on see, et seda hinnangut pole antud, et on tehtud midagi valesti. Ja ma need load kõik uuesti just sain. Valitsus alustas ju aprillis, täna on meil august.