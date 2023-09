Endine kapo juht: peaminister tajub julgeolekuohte adekvaatselt

Sinisalu rõhutas, et peaministri ja kaitsepolitsei igasugune suhtlus on mitteavalik ja rangelt konfidentsiaalne. "Mis puudutab nüüd julgeolekukontrolli ja sellega seonduvasse, siis nii isikliku kogemuse pinnalt peaministriga kui ka kõik see, mis on temaga seotud olnud, puudub igasugune alus öelda, et peaminister ei tajuks julgeolekuohte adekvaatselt. Kapo on varem arvanud, ja minu teada arvab ka praegu, et peaminister tajub täiesti adekvaatselt julgeolekuriske," sõnas Sinisalu.

Ta märkis, et julgeoleku kontroll pole midagi suvalist, vaid see käib kindla reglemendi alusel. "See allub kohtulikule kontrollile ja me ei saa jõuda selle kontrolliga sinnamaani, et me hakkame suvalisi inimesi kontrollima. Küll aga riigisaladuse kontroll ja -kaitse, mis on kaitsepolitsei üks peamisi ülesandeid, siis seal on mitu tasandit: üks on konkreetse inimese kontroll, teine on moment, mis seondub meie teiste tegevustega, nagu terrorismivastane võitlus või muud valdkonnad. Kui tuleks mingigi indikatsioon, et on julgeolukuohu ilmnemine, siis reageeritakse adekvaatselt, ja antud juhtumil ma ei tea, et midagi sellist oleks olnud, ja peaministri abikaasa ettevõte ei ole minule teadaolevalt rikkunud sanktsioone, kui sanktsioonide rikkumist ei ole, siis sellega ka meie sekkumine lõpeb," rääkis Sinisalu.

Sinisalu sõnul pole kapo roll informeerida kõrgeid ametnikke, et nende tegevus on moraalselt küsitav. "Moraalsete ja eetiliste küsimustega me ei tegele, küll aga me informeerime, kui on probleem, et peaministrit võidakse manipuleerida või šantažeerida, aga mina oma kogemuse pealt suheldes peaministriga välistan selle, et peaminister võiks olla kuidagigi šantažeeritav," lausus Sinisalu.

Kui ilmneb, et on toime pandud kuritegu, kas riigivastane või mõni muu, siis pole enam tegemist haldus- vaid kriminaalmenetlusega ja siis on hoopis teised menetlusreeglid, lausus Sinisalu.

Sinisalu on veendumusel, et kapo on teinud oma tööd hästi. "Mu endised kolleegid pole istunud käed rüpes ja ennetavad kõiki julgeolekuohte igal viisil, mis on võimalik," lausus ta.

Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni liikmed kohtusid teisipäeval kaitsepolitseiameti peadirektori Margo Pallosoniga, kes kinnitas komisjonile, et peaminister Kallase abikaasa ettevõtlussidemetest julgeolekuohtu ei lähtu.