Ülemiste keskuse juht: hinnatõus kaubanduskeskuste müüki vähendanud ei ole

Pärnitsa sõnul külastajate arv keskustes langenud ei ole, see on püsinud kas samal tasemel või augustis ka kasvas. "Jaekaubanduses eks muidugi käibed suurenevad, kuna hinnad on suurenenud ja tükkide arv, mida müüakse, on väiksem, aga üldiselt KPI-d või indikaatorid, mida jälgime, nüüd küll kuidagi hullult ei ole muutunud negatiivsemaks," rääkis ta.

Kaubagruppide lõikes on kõige rohkem haavata saanud sisustuskaupade müük. "See kaubagrupp on selgelt miinuses praegu. Aga siin võib olla suur osa ka turukonkurentsi muutumine, sest IKEA tulek eelmisel aastal kindlasti seda kaubagruppi mõjutas oluliselt. Ma arvan, et see mõju on siin vähemalt sama suur kui see, et inimesed ostavad kodusid vähem, lükkavad remonti edasi," sõnas Pärnits.

Mõnede kaubagruppide müük on aina populaarsem veebiplatvormidel, nagu näiteks elektroonika puhul, kuid Pärnitsa sõnul pole vähemalt Ülemiste keskuses näha elektroonikakaupade müügi vähenemist.

"Eesti on väike riik, aga samas on raha või inimeste jõukus väga ebaühtlaselt jaotunud. Nii Tallinnas kui ka üle Eesti laiemalt. Ma arvan, et need valusamad kohad võib-olla haavavad rohkem Tallinnast või Harjumaalt väljas olevaid maakondi või Tallinna nõrgemaid keskusi. Meil praegu tundub küll, et asjad ei ole nii hullud kui mõnest artiklist lugeda," ütles Pärnits.

Kaubanduskeskustesse liikunud söögikohad ja meelelahutusasutused on Pärnitsa sõnul üllatavalt populaarne, näidates kõige suuremat kasvu.

"Mul on tunne küll, et inimesed kuidagimoodi kas üleüldisest negatiivsest foonist väljumiseks kasutavad meelelahutust või väljas toitumist rohkem kui eelmisel aastal," ütles Pärnits.

Pärnits sõnas, et meelelahutuse alla läheb kino, milles ei ole määravaks hind, vaid missuguseid filme seal näidatakse.

"Toitlustus, jah, võib öelda, et Covidi mõjud, mis eelmisel aastal olid, kasvõi mentaalsed, et inimesed ei julgenud käia, sest palju rahvast koos, on nüüd möödanikuks muutunud ja inimesed jälle käivad. Kui võtta keskused ja mida keskuse meelelahutuseks peetakse, siis see on rikkalik toiduvalik, kino, laste mängualad, nendel läheb praegu väga hästi," rääkis Pärnits.

Tallinnasse uue kaubanduskeskuse rajamiseks Pärnitsa hinnangul lähima 10 aasta jooksul ruumi ei ole, kuid ta nentis, et turg on dünaamiline. "Ehitustegevust vast ei ole, aga mida tehakse, on keskuste renoveerimine või ka laiendamine. Ei ole kõige suurem saladus, et ka Ülemiste keskus plaanib järjekordset laiendust, ka Rocca al Marel, Kristiinel on ambitsioonikad plaanid," ütles ta.