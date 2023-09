Opositsioon andis Tallinnas sisse linnapea Kõlvarti umbusaldusavalduse

Kolme fraktsiooni umbusaldusvaldusele alla kirjutanud volikogu liikmed ei pea võimalikuks Kõlvarti jätkamist Tallinna linnapeana ning avaldavad talle umbusaldust.

"Tallinna liikluskaos näitab, kui puudulikult on pealinn Mihhail Kõlvarti käe all juhitud. Linnavalitsuse suutmatuse maksavad linlased kinni oma ajaga, halvimal juhul tervisega ning loodetavasti mitte eluga. Mihhail Kõlvartil tuleb võtta vastutus Tallinna elu ja linnavalitsuse meeskonna halva juhtimise eest. Selle tõttu on kannatanud ja kannatavad nii siinsete elanike heaolu kui siin tegutsevate ettevõtete käekäik. Halvasti planeeritud teetööd, seejuures tänavate üheaegne üleskaevamine ja liiklusele sulgemine on muutnud Tallinna kesklinna ühtviisi läbimatuks nii jalakäijatele, ratturitele, autojuhtidele kui ühistranspordi kasutajatele ning raskendanud linlaste igapäevaelu," märkisid kolm fraktsiooni.

Umbusaldajate sõnul on innavalitsus põhjendanud tänavate ulatuslikku üleskaevamist uue trammiliini rajamisega, kuid eksperdid on seadnud kahtluse alla selle marsruudi kasuteguri ja maksumaksja raha kulutamise otstarbekuse.

"Tallinna linnavalitsus ei ole avalikkusele ega linnavolikogu liikmetele esitanud ühtegi ammendavat uuringut, kui suur on potentsiaalne nõudlus sadama A-terminali lennujaamaga ühendaval liinil. Samamoodi on eksperdid osundanud, et sadama A-terminali oleks saanud trammiga ühendada märksa odavamalt ja väiksema mõjuga ümbruskonna liiklusele. Kõiki tänavaid ei olekski pidanud selle pärast üles kaevama," märgiti avalduses.

Umbusaldajate hinnangul on linnavalitsus ebaõnnestunud ka ühistranspordi korraldamises.

Neljas opositsioonifraktsioon EKRE umbusaldusavaldusega aga ei ühinenud, soovides umbusaldada hoopis abilinnapead Vladimir Sveti. Selle umbusaldusega ei soovinud aga ülejäänud kolm opositsioonifraktsiooni ühineda.