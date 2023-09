Kallas kavatseb sügisel taas erakonnajuhiks kandideerida

Küll aga möönis Kallas pärast erakonna juhatuse reedest koosolekut, et kuna teda tabanud skandaal on teema, mis teda isiklikult puudutab, siis on ta olnud avalikus kommunikatsioonis tihti emotsionaalne ning nüüd proovib ta oma avalikku esinemist parandada.

"See põhiline etteheide on väga paljus selles, et mu kommunikatsioon on halb, ma üritan seda kommunikatsiooni parandada ja paremini esineda," ütles Kallas "Aktuaalsele kaamerale".

"No eks te ise teate ju väga hästi, te olete mind iga päev intervjueerinud. Üks päev paremini, teine päev halvemini. Ma ei ole näitleja ja see on teema, mis mind isiklikult puudutab, seetõttu olen ma tihti emotsionaalne ja väljendan võib-olla oma seisukohti kuidagi selliselt, et see tekitab kuidagi teistsuguseid tundeid, aga püüame paremini," lisas Kallas.

"Juhatus toetab minu jätkamist peaministrina. Me arutasime seda olukorda, sain vastata küsimustele. Loomulikult on see põhjustanud paljudele meelehärmi," lausus Kallas.

Kallase hinnangul ei lahendaks tema tagasiastumine ka riigikogus tekkinud punnseisu, kus opositsioonierakonnad takistavad riigikogu tööd.

Kallas märkis, et seoses sellega, et tema ametiaeg erakonna esimehena lõpeb sügisel, kavatseb ta uuesti erakonna esimeheks kandideerida. "Jah, kandideerin," ütles Kallas.