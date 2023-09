Eestis on üle 600 USA sõduri

USA suursaadik Eestis George P. Kent ütles intervjuus ajakirjale Diplomaatia, et Ameerika Ühendriikidel on siia püsivalt kohal üle 600 sõjaväelase.

"Ühendriigid tänu president Joe Bideni Madridis antud lubadusele toonud üpris palju vägesid idatiivale, sealhulgas siia, Eestisse. Kui püsiv kohalolek Eestis oli varem olnud pigem minimaalne, siis nüüd on meil siin üle 600 sõduri," ütles Kent väljaandele.

"USA ei oota siin venelaste rünnakut, vaid jätkab kohalolu suurendamist, nagu me Madridis lubasime," lausus Kent.

Kent märkis, et Tapal on HIMARS-i üksus ja Võrus on 101. õhudessantdiviisi väeosa. "HIMARS-itega saab Eestis katsetada, kuidas kaugmaa raketiheitjaid siinsetes oludes kasutada. See aitab eelplaneerimist kiirendada," sõnas Kent.

Kent ütles ka seda, et Vilniuse tippkohtumisel kinnitatud NATO uued piirkondlikud kaitseplaanid on viinud ka USA panuse siinse piirkonna kaitses uuele tasemele.

"Tööd kaitseplaanide elluviimiseks jätkatakse mitmes suunas. Need plaanid sisaldavad palju rohkem detaile, kui allianss on viimase 30 aasta jooksul paika pannud," sõnas Kent.

Eestisse saabusid 2022. aasta lõpus USA HIMARS-i üksus ja jalaväekompanii. 2023. aasta mais jõudsid Eestisse jalaväe lisaüksused, mis täiendasid Võrus paiknevat üksust.