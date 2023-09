Sõja 564. päev: Venemaa korraldas pühapäeval õhurünnaku Kiievile

Oluline 10. septembril kell 22.40:

Zelenski: meie väed edenevad lõunas

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles pühapäeva õhtul, et Ukraina väed tegid edusamme lõunarindel ning liikumist toimus ka idas Bahmuti lähedal.

"Viimase seitsme päevaga oleme teinud edusamme lõunasektoris. Bahmuti sektoris on liikumist. Jah, seal on liikumist," lausus ta.

Ukraina väed vabastasid Robotõne lähedal 1,5 ruutkilomeetrit

Ukraina väed vabastasid viimase ööpäevaga Robotõne lähedal 1,5 ruutkilomeetrit territooriumi, ütles Ukraina lõunavägede pressiesindaja Oleksandr Štupun.

Tema sõnul võitlevad venelased ägedalt iga okupeeritud maatüki eest, kuid Ukraina kaitsjad teevad selle neile väga raskeks.

Lõunavägede juht Oleksandr Tarnavskõi lausus, et Ukraina väed liikusid viimase ööpäevaga edasi kilomeetri jagu.

USA asevälisministri sõnul on Ukraina vastupealetung muljetavaldav

Washingtoni hinnangul on Ukraina vastupealetung olnud muljetavaldav, ütles USA asevälisminister Victoria Nuland.

"See vastupealetung on edenenud kilomeeter kilomeetri järel ja see on muljetavaldav, kuidas on edu saavutatud, eelkõige lõunas," lausus Nuland.

Tema sõnul on Venemaa ülesseatud kaitseliinid suurimad, mida on nähtud viimase saja aasta jooksul. "Me peame aru saama, mida on Ukrainal vaja, et sellest kaitsest läbi minna, ja me ei saa seda teha enne, kui Ukraina on selle kaitsega silmitsi," lausus ta.

"Kui Ukraina ei võida, kui Putinit saadab edu, siis selline kurjus saab normiks üle maailma. Ukraina seisab demokraatia ees ja vajab meie toetust," lisas Nuland.

Sõjaväeluure: Vene vägedel on Ukrainas rohkem kui 420 000 sõdurit

Ukraina territooriumil on rohkem kui 420 000 Vene sõdurit, teatas Ukraina sõjaväeluure asejuht Vadõm Skibitskõ.

Selle hulka pole arvatud Vene rahvuskaart ja veel mõned teised struktuurid, näiteks julgeolekuteenistused, lisas ta.

Septembri seisuga on Veneokupatsioonivägede käes endiselt osa Hersoni, Zaporižžja, Donetski ja Luhanski oblastist, lisaks on okupeeritud Krimmi poolsaar.

Milley: vara on Ukraina pealetungi hinnata

Kas Ukraina suvine pealetung on ebaõnnestunud, on veel vara öelda, ütles USA sõjaväe juht Mark Milley pühapäeval BBC-le.

"Rünnak sai alguse umbes 90 päeva tagasi. See on läinud aeglasemalt, kui planeerijad eeldasid. Kuid see on erinevus selle vahel, mida Clausewitz nimetas sõjaks paberil ja tõelise sõja vahel. Nii et need on tõelised inimesed tõelistes sõidukites, kes võitlevad läbi tõeliste miiniväljade ning seal on tõeline surm ja hävimine ning tõeline hõõrdumine. Ja veel on veel mõistlikult aega, arvatavasti umbes 30–45 päeva, väärtuslikku võitlusilma," sõnas Milley.

"Nii et ukrainlased pole lõpetanud. Nad ei ole lõpetanud võitluslikku osa selles, mida nad üritavad saavutada. Nii et me näeme, kuidas see lõpeb. Nad on saavutanud oma eesmärgis vähemalt osaliselt edu ja see on oluline. Ja siis tuleb vihma, mis muudab piirkonna väga mudaseks," lisas Milley.

Tema sõnul on siis väga raske manööverdada. "Siis tuleb talv. Ja siis sel hetkel näeme, kuhu asjad lähevad. Kuid praegu on liiga vara öelda, et see rünnak on ebaõnnestunud või mitte," lausus sõjaväelane.

Erdogan kutsus Venemaad viljaleppes mitte marginaliseerima

Türgi president Recep Tayyip Erdogan kutsus pühapäeval mitte marginaliseerima Venemaad kõnelustel Ukraina teraviljaekspordi taastamiseks Musta mere kaudu.

"Ükski protsess, mis Venemaad Musta mere viljaalgatuses marginaliseerib, ei ole elujõuline," ütles Erdogan pärast G20 New Delhi tippkohtumist ajakirjanikele, teatades ühtlasi eelseisvast viljaekspordi teemalisest kohtumisest Venemaa, Ukraina ja ÜRO esindajate vahel.

Kohtumise aega ega kohta Türgi president ei avaldanud.

Rünnak vabatahtlikele Donetskis, üks hukkunu

Üks välismaalasest vabatahtlik hukkus, üks jäi teadmata kadunuks ja veel kaks sai vigastada Donetski oblastis pärast seda, kui nende kaubik sattus laupäeval Venemaa suurtükitule alla. Vabatahtlikud MTÜst Road to Relief sõitsid eesliinil asuva Chasivi linna lähedal. Organisatsioon teatas, et rünnak toimus laupäeval umbes kella 10 paiku hommikul.

Organisatsiooni Instagrami lehe andmetel oli sõidukis neli vabatahtlikku: Saksa meditsiinivabatahtlik Ruben Mawick, Rootsi vabatahtlik Johan Mathias Thyr, Kanada vabatahtlik Anthony "Tonko" Ihnat ning Hispaania vabatahtlik ja MTÜ direktor Emma Igual.

Mawick ja Thyr said šrapnelli- ja põletushaavade tõttu raskelt vigastada, kuid mõlemad on stabiilses seisundis piirkonna haiglates. Organisatsiooni teatel on Ihnat surnuks tunnistatud ja tema surnukeha välja toodud. Neljanda liikme, Iguali staatus on teadmata.

Ukraina pealinna tabas öösel Vene droonirünnak

Ukraina õhutõrjejõud hävitasid Kiievi kohal üle kahe tosina drooni Venemaa öise droonirünnaku käigus, teatas Kiievi linna sõjaväeadministratsiooni juht Serhii Popko pühapäeval.

Rünnaku ulatus pole veel teada. Reutersi teatel kuulsid pealtnägijad Kiievis vähemalt viit plahvatust ja Ukraina meedia kaadritest oli näha, et mitu autot on kahjustatud.

Kiievi linnapea Vitali Klitško ütles, et ajaloolises Podili naabruses sai vigastada üks inimene ja linna ühe pargi lähedal puhkes tulekahju.

Allatulistatud droonide praht langes Darnõtski, Solomianski, Ševtšenkivski, Svjatšõnski ja Podili rajoonidele, teatasid Klitško ja linna sõjaväeadministratsioon.

Ševtšenkivski rajoonis põhjustas droonide praht korteris tulekahju, mis sai kiiresti kontrolli alla. Vigastatutest kohe teateid ei ole, ütles Kiievi sõjaväeadministratsiooni juht Serhi Popko sõnumsiderakenduses Telegram.

Popko postituse kohaselt sisenesid Iraanis toodetud Shahedi droonid pealinna rühmade kaupa ja eri suundadest.

Venemaalt rünnakute kohta otsest kommentaari ei tulnud. Moskva korraldab peaaegu igaõhtuseid rünnakuid Ukraina territooriumile.

Ukraina: edeneme Donetski oblastis

Ukraina relvajõud on saavutanud edu Donetski oblastis Klištšiivkast lõunas ja Zaporižžja oblastis Robotõnest lõunas, teatas Ukraina relvajõudude peastaap laupäeva hilisõhtul.

Kindralstaap teatas, et päeva jooksul toimus 26 lahingukokkupõrget, samal ajal korraldasid Vene väed kaks raketirünnakut, 29 õhulööki ja tulistasid välja 14 raketisalve mitmest raketiheitjast.

Luhanski oblastis sai Vene suurtükitulest pihta enam kui 20 asulat, Zaporižžja oblastis üle 20 ja Donetski oblastis üle 35 asula, teatas peastaap.

Ukraina väed on võtnud kontrolli alla enam kui poole Bahmutist lõunas asuvast Klištšiivka külast, ütles 3. ründebrigaadi ülema asetäitja Maksõm Žorin 8. septembril raadiole Vaba Euroopa.

"Väike osa (külast), võib-olla poolteist tänavat, on veel, mida vaenlane üritab osaliselt kontrollida, kuid see neil ei õnnestu," rääkis Žorin olukorrast Donetski oblasti asulas.

"Oleme loonud selles suunas sellised tingimused, et Vene väed ei suuda oma tehnikat õigesti kasutada."

Ohvitseri sõnul on Ukraina väed hävitanud selles sektoris peaaegu kogu Venemaa tehnika, sealhulgas tankid ja jalaväe lahingumasinad. Ta lisas, et allesjäänud Venemaa sõidukeid ei kasutata või utiliseeritakse ainult transpordiks või logistikaks.