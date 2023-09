Sõja 567. päev: Ukraina ründas rakettidega Sevastopoli laevaremonditehast

Oluline 13. septembril kell 20.44:

- Ukraina korraldas raketirünnaku Sevastopoli laevaremonditehasele, Venemaa tunnistas kahe laeva vigasaamist;

- Melitopoli linnapea: Vene väed tugevdavad oma kolmandat kaitseliini;

- Briti luure: Venemaa 25. kombineeritud armee on oodatust varem Ukrainas;

- Venemaa öises rünnakus Odessa oblastile sai kahjustada sadamataristu;

- Lääne allikad The Economistile: sel talvel ei pruugi läbimurret tulla;

- USA: Ukraina pilootide väljaõpe USA-s kestab kolm kuud, misjärel jätkub väljaõpe Euroopa riikides;

- Unian: rünnakus Sevastopolile hukkus kaks ja sai viga 26 inimest;

- G7 riigid mõistsid hukka Venemaa võltsvalimised okupeeritud Ukraina aladel;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 590 sõdurit ja 30 suurtükisüsteemi.

Melitopoli linnapea: Vene väed tugevdavad oma kolmandat kaitseliini

Melitopoli seaduslik linnapea Ivan Fedorov ütles, et Vene väed hakkasid tugevdama oma kolmandat kaitseliini. Moskva väidab samas, et Ukraina vasturünnak on läbi kukkunud.

Vene väed rajavad Polohõ ümbruses juurde uusi kaevikuid, see asula jääb rindejoonest umbes 15 kilomeetri kaugusele. Vene väed rajavad kaitserajatisi veel Tokmaki lähedal asuvatesse küladesse. Tokmak jääb Robotõnest umbes 20 kilomeetri kaugusele, vahendas The Kyiv Independent.

Tšehhi sõjaväe juht: lääs peab valmistuma pikaks sõjaks Ukrainas

Tšehhi sõjaväeülem Karel Rehka ütles uudisteagentuurile Reuters, et lääs peab valmistuma pikaks sõjaks Ukrainas.

Rehka kommenteeris ka Ukraina vastupealetungi. "Nii näeb pealetung välja, see pole mingi teise maailmasõja film. See võtab aega," ütles Rehka.

"Üldjoontes arvan, hetkel pole kummalgi poolel võimekust oma lõplikke eesmärke niipea saavutada," leidis Rehka.

Tema sõnul kestab sõda ilmselt veel kaua ja on oluline, et lääs toetaks ukrainlasi pikka aega, vahendas The Guardian.

Venemaa kasutab Ukraina vastupealetungi tõrjumiseks üha enam droone

Vene väed on Ukraina vastupealetungi tõrjeks võtnud kasutusele üha enam droone ja lennukipomme, kirjutas The Washington Post. Viimase kuu jooksul on eriti tõusnud Vene Lanceti droonide rünnakusagedus.

Saksamaa saatis Ukrainale Satcom jälgimissüsteemi

Saksa valitsus uuendas kolmapäeval Ukrainale antud sõjalise abi nimekirja, millesse on lisatud 20 Marderi lahingumasinat ühes laskemoonaga. Samuti saadab Saksamaa veel 155mm kaliibriga moona ja kaks WISENT 1 demineerimistanki. Lisaks saavad ukrainlased ühe Satcomi luuresüsteemi.

Ukraina tulistas Odessa oblasti kohal alla 32 Shahedi drooni

Ukraina kaitsejõudude lõunaringkonna teatel tulistas Ukraina õhutõrje öösel Odessa oblasti kohal alla 32 Vene Shahedi 131/136 ründedrooni. Venemaa õhurünnak kestis kokku 4,5 tundi ning selle käigus sihiti Doonau jõel asuvat tsiviiltaristut. Rünnakus sai kahjustada Ukraina sadamataristu.

Ukraina korraldas raketirünnaku Sevastopoli laevaremonditehasele

Kolmapäeva öösel teatasid Sevastopoli linna ebaseaduslikud okupatsioonivõimud põlengust Kilen-balka alal. Venemaa väitel põhjustas plahvatused ja põlengu raketirünnak. Samas teates tunnistati, et rünnaku alla sattunud ala ei ole tsiviilobjekt. Sevastopoli linn asub Krimmi poolsaare edelaosas Musta mere ranniku ääres.

Sotsiaalmeedias levivad samas videod mitmest suurest plahvatusest. Geolokeeritud video- ja pildimaterjali kohaselt on plahvatuste toimumise kohas Vene mereväe laevaremonditehase kuivdokid.

Pealtnägijate sõnul toimus põleng 13. laevaremonditehases, vahendas Mash. Analüütik Osinttechnical juhtis tähelepanu, et veel hiljuti oli satelliitpiltide kohaselt selles kuivdokis näha üht Vene Ropucha klassi dessantlaeva ning üht Vene Kilo klassi allveelaeva.

Baza teatel hukkus rünnakus kaks tehasetöölist. Viga said väidetavalt dessantlaev nimega Minsk ja diiselelektriline allveelaev Rostov Doni ääres.

Appears that Ukrainian forces have successfully hit the Sevastopol Shipyard drydocks this morning, likely occupied by a Russian Kilo-class sub and Ropucha landing ship. pic.twitter.com/wNJHaVfF3t — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 13, 2023

Sevastopoli linna ebaseaduslik kuberner kinnitas ise kolmapäeva hommikul, et on rünnaku alla sattunud laevaremonditehase (Севморверф) sündmuskohal.

Venemaa kaitseministeerium tunnistas hiljem hommikul, et Ukraina raketirünnakus sai kaks laeva viga. Väidetavalt võttis Vene õhutõrje alla seitse Ukraina tiibraketti. Kokku kasutas Ukraina Venemaa väitel kümmet raketti. Samuti olevat Vene patrull-laev Vasili Bõkov hävitanud kõik meredroonid. Neid väiteid pole võimalik sõltumatult kinnitada.

Unian: rünnakus Sevastopolile hukkus kaks ja sai viga 26 inimest

Ööl vastu kolmapäeva aset leidnud rünnakus Krimmi suurima linna Sevastopoli laevaremonditehasele sai surma kaks ja viga 26 inimest ning kahjustusi sai mitu alust, vahendas Ukraina portaal Unian mitme allika teadet.

Ukraina õhujõudude komandör Mõkalo Oleštšuk avaldas sotsiaalmeedias pildi suurtes leekides sadamast ja ütles, et Venemaa "endiselt taastub" rünnakust.

"Ma tahaksin tänada Ukraina relvajõudude õhuväe piloote nende oivalise lahingtöö eest," ütles Oleštšuk.

Õhujõudude kõneisik Juri Ignat ütles AFP-le, et "operatsioon oli edukas", kuid rohkem üksikasju ta ei avaldanud.

Sky Newsi allikate teatel kasutas Ukraina Suurbritanniast saadud tiibrakette Storm Shadow.

Briti luure: Venemaa 25. kombineeritud armee on oodatust varem Ukrainas

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi hommikuse luureülevaate kohaselt on Venemaa esimest korda toonud Ukrainasse uue 25. kombineeritud armee. See formatsioon keskendub suure tõenäosusega Luhanski oblastile Kirde-Ukrainas.

Veel 2023. aasta augustis näitasid 25. armee värbamisreklaamid, et see üksus saadetakse Ukrainasse alles selle aasta detsembris. Brittide hinnangul on tõenäoline, et Venemaa pidi osad üksused saatma rindele ennatlikult, kuna neil on vajaka vägesid pika rindejoone kaitseks. Ukraina jätkab vastupealetungi kolmel suunal.

Venemaa võib samas kasutada 25. armee alaüksuseid loomaks rindele seni mitte saadetavat reservväge.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 13 September 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/uO3TsZPWr4



#StandWithUkraine pic.twitter.com/FM2pLekMzc — Ministry of Defence (@DefenceHQ) September 13, 2023

Liiklus Kertši väina sillal peatati öösel ajutiselt

Vene võimude teatel peatati öösel ajutiselt liiklus ebaseaduslikul Kertši väina sillal, mis hiljem taastati.

Venemaa öises rünnakus Odessa oblastile sai kahjustada sadamataristu

Odessa oblasti sõjalise administratsiooni ülema Oleg Kiperi sõnul ründasid Vene väed öösel Odessa oblastit droonidega, mistõttu sai kuus tsiviilisikut viga. Mitu ründedroonide gruppi suundus Odessa oblasti Izmaili piirkonda, mis on Moldovast lõuna pool ning vastu Rumeenia piiri.

Сили оборони показали наслідки нічної атаки росіян на Одещину pic.twitter.com/okTqhUZLBJ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 13, 2023

Lääne allikad The Economistile: sel talvel ei pruugi läbimurret tulla

Mitmed lääneriikide allikad ütlesid Briti lehele The Economist, et nad ei usu Ukraina vägede suuremat läbimurret enne talve. Seega tuleb sõjaliste operatsioonide ajagraafikut pikendada.

Economist tõi esile, et pole selge, kui palju kummalgi poolel veel värskeid vägesid alles on.

Samas Rochan Consultingu analüütik Konrad Muzyka hindas, et ka edasised lahingud on tõenäoliselt sarnased senistele – aeglaselt ja raskelt kulgevad. Muzyka sõnul saaks ainult suuremate üksustega rünnakut kiirendada, kuid neid Ukrainal pole.

USA: Ukraina pilootide väljaõpe USA-s kestab kolm kuud

Ameerika Ühendriikide rahvuskaardi õhuväe direktori kindralleitnant Michael Loh sõnul saabuvad esimesed Ukraina piloodid F-16 väljaõppele USA-sse enne aasta lõppu. Ukraina piloodid peaks saabuma USA Rahvuskaardi Morrise õhuväe baasi Arizona osariigis oktoobriks, vahendas Associated Press.

Praegu testitakse Ukraina lendurite inglise keele oskust ning olenevalt nende teadmistest ja senisest kogemusest hävituslennukitega võib väljaõpe Law sõnul kesta ka vaid kolm kuud.

Peale esmast väljaõpet Ameerika Ühendriikides peavad Ukraina piloodid läbima täiendava väljaõppe NATO riikides Euroopas. NATO riigid õpetavad ukrainlastele ka kuidas F-16 hävituslennukeid hooldada, kuna seda on vaja teha enne igat lahingmissiooni.

Kindralleitnant Michael Lohi hinnangul võib piloodiõpe kesta kuni üheksa kuud kui tegu on inimesega, kes pole varem hävituslennukitega lennanud. Kindral David Allvin hindas eraldiseisvalt USA Kongressile, et F-16 pilootide väljaõpe võib kesta kuus kuni üheksa kuud.

G7 riigid mõistsid hukka Venemaa võltsvalimised okupeeritud Ukraina aladel

G7 grupi riikide välisministrid mõistsid hukka Venemaa jõupingutused korraldada okupeeritud Ukraina aladel ebaseaduslikud valimised. Selliselt korraldatud valimised on vastuolus nii Ukraina territoriaalse terviklikkuse kui ka ÜRO hartaga.

Avaldusega liitusid Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Jaapan, Ühendkuningriik, Ameerika Ühendriigid ja Euroopa Liidu kõrge välisesindaja.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 590 sõdurit ja 30 suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 270350 (võrdlus eelmise päevaga + 590);

- tankid 4584 (+16);

- jalaväe lahingumasinad 8792 (+14);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 316 (+0);

- suurtükisüsteemid 5902 (+30);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 766 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 517 (+2);

- operatiivtaktikalised droonid 4650 (+5);

- tiibraketid 1455 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 8444 (+31);

- laevad / paadid 19 (+0);

- eritehnika 844 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.