Eesti idasuunaline eksport on kasvanud 26,5 protsenti

Kuigi Venemaa täiemahulise sõja alustamise järel Ukrainas on kaubavahetus Venemaaga märgatavalt langenud, on Eesti ettevõtjad leidnud viisi, kuidas suurendada eksporti peamiselt Sõltumatute Riikide Ühendusse (SRÜ) kuuluvatesse Venemaa naaberriikidesse. Seitsme kuu võrdluses on see kasvanud sõjaeelse tasemega võrreldes 26,5 protsenti.

Selle aasta esimese seitsme kuuga on sõjaeelse 2021. aastaga võrreldes eksport Venemaale vähenenud 13,5 protsendi võrra ja eurodes mõõdetuna liikus Venemaale kaupu 359 miljoni euro väärtuses. Samas import on vähenenud enam kui poole võrra, ja Venemaalt liikus Eestisse kaupu vaid 267 miljoni euro väärtuses, lähtub maksu- ja tolliameti kaubavahetuse statistikast.

Sarnane liikumine on toimunud ka kaubavahetusega Valgevenega, import on langenud ligi 40 protsenti, kuigi eksport kasvas ligi kolmandiku. Seejuures eksport Valgevenesse on kasvanud kolmandiku võrra.

Aga kui vaadata ka Venemaa naaberriike, mis enamuses teevad Venemaaga koostööd läbi SRÜ, siis nendega on kaubavahetus tihti suurusjärkude võrra kasvanud.

Näiteks eksport Kasahstani on kasvanud seitsme kuu võrdluses 2021. aasta kaheksalt miljonilt eurolt selle aasta 66 miljoni euroni ja import samas võrdluses kolmelt miljonilt eurolt 52 miljoni euroni. Sarnaselt on käitunud ka kaubavahetus Kõrgõztani, Usbekistani ja Armeeniaga.

Ka teiste Venemaa naaberriikidega on sõja ja sanktsioonide ajal kaubavahetus pigem kasvanud. Kokkuvõtvalt on kogueksport Venemaale, Valgevenesse, Kasahstani, Kõrgõztani, Usbekistani, Armeeniasse, Gruusiasse, Aserbaidžaani, Türkmenistani ja Tadžikistani kasvanud seitsme kuu võrdluses tõusnud 26,5 protsenti 601 miljoni euroni, samas import on langenud 28 protsenti. Suuresti energiakandjate sisseveo lõpetamise tõttu.

Millised ettevõtted ja mis mahus Venemaale või ka selle naaberriikidesse kaupa veavad, maksu- ja tolliamet öelda ei soovi, viidates maksusaladusele. Läti avalikustas riigi majandusministri suunisel Venemaale ja Valgevenesse eksportivate ettevõtete nimekirja augusti keskel.

Kaubavahetus seitsme kuu võrdluses:

Allikas: maksu- ja tolliameti kaubavahetusstatistika