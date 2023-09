Riik võtab ühe ravimi tarneraskuste leevendamiseks kasutusele varu

Ravim Sorbisterit on näidustatud hüperkaleemia raviks ägeda ja kroonilise neerupuudulikkusega, sh dialüüsravi saavatel patsientidel. Ravimi Sorbisterit varud on hulgimüügis lõppenud ning varud on lõppemas ka apteekides.

"Ravim Sorbisterit on seda kasutatavatele patsientidele kriitiliselt vajalik. Selle puudumine võib suurendada haiglaravivajadust ja vahetult ohustada ravimit vajavate patsientide elu ja tervist," ütles terviseminister Riina Sikkut.

"Ravimite tarneraskused on kahjuks üha sagedasemad. Mul on hea meel, et meil on tänaseks koostöös Eesti Varude Keskuse ja ravimite hulgimüüjatega loodud ravimivaru, mis võimaldab tarneraskuste mõju patsientidele leevendada. Ravimivaru nomenklatuur on siiski piiratud ja kõikide tarneraskuste puhul pole see kahjuks lahenduseks," lausus Sikkut.

Ravimi Sorbisterit varu Eesti Varude Keskuse hallatavas riigi ravimivarus suunatakse apteekidesse müüki. Kuna ravimit on piiratud koguses, siis väljastatakse seda apteekidele vastavalt tervisekassa andmetele ravimi Sorbisterit varasemate müügikoguste kohta konkreetsetes apteekides.

Ravimil puuduvad praegu Eestis sama toimeainega alternatiivid, mistõttu on Ravimiamet andnud Eesti Nefroloogide Seltsi taotluse alusel loa kasutada ka Sorbisteritiga sama toimeaine, annuse ja ravimvormiga müügiloata ravimeid. Hulgimüüjate prognooside kohaselt jõuavad uued tarned eeldatavasti Eestisse kuu aja jooksul.

Eesti Varude Keskuse andmeil on tegemist esimese korraga, kui riigi strateegiline varu võetakse kasutusele riigisiseselt. "Varasemalt on ajaloos riigi varu vabastatud vaid kahel korral 2022. aasta kevadel kollektiivse aktsiooni raames, kui Eesti pakkus rahvusvahelisele turule globaalse kütusedefitsiidi leevendamiseks solidaarselt müügiks 15 000 tonni kütust riigi strateegilisest varust," ütles Eesti varude Keskuse juhatuse esimees Ando Leppiman.

Riigi ravimivarus on apteekides enammüüdavate käsimüügi- ja retseptiravimite ühe kuu varu, mida Eesti Varude Keskusega sõlmitud lepingu alusel hoiustavad ja uuendavad ravimite hulgimüüjad. Riigi ravimivaru eesmärk on suurendada ravimite varustuskindlust ning maandada võimalike pikaajaliste tarnehäiretega seotud riske. Ravimivaru saab kasutusele võtta vaid valitsuse otsusel ja Eesti Varude Keskuse korraldusel. Eesti Varude Keskus alustas apteegiravimite varu moodustamist aasta tagasi ning praeguseks on riigi varus 143 erinevat nimetust erinevaid käsimüügi- ja retseptiravimeid.

Selleks, et iga inimene saaks ennast võimalike ravimite tarneraskuste osas kindlamalt tunda, soovitab ravimiamet hoida koduses ravimikapis perele määratud retseptiravimite vähemalt ühe kuu varu. Lisaks peaksid kodus olema leibkonnale üheks nädalaks vajalikud palavikualandajad ja valuvaigistid, allergiaravimid, seedehäirete ravimid, ravimid külmetuse vastu ja esmaabivahendid, sh põletuse leevendamiseks.