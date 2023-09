Eesti keelas Venemaa mootorsõidukite sisenemise

Sellega järgib Eesti Euroopa Komisjoni poolt 8. septembril avaldatud Venemaa Föderatsioonile kehtestatud sanktsioonide täiendavat tõlgendust, mille kohaselt ei ole Vene Föderatsioonis registreeritud mootorsõidukitel enam lubatud siseneda Euroopa Liidu territooriumile.

"Venemaa-vastaste sanktsioonide eesmärk on üks – sundida agressorriiki taanduma oma riigipiiridesse. Kuivõrd Euroopa Komisjon kehtivat sanktsiooni äsja täiendavalt selgitas ja Eesti peab vajalikuks kasutada kõiki võimalusi, et Venemaale agressiooni hinda tõsta, leidsime Läti ja Leeduga ametiasutustega konsulteerides, et ühiselt sanktsioone kehtestades on piirangud kõige mõjusamad," ütles siseminister Lauri Läänemets (SDE).

Välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) ei usu, et kolmapäevast on piiril massilist tagasipöördumist, sest juba varasemalt on Venemaa kodanike sisenemist Eestisse piiratud.

Kui palju on Vene numbriplaadiga sõidukeid Eestis praegu, transpordiametil infot pole.

"Lõppkokkuvõttes kohapeal olevad Vene numbrimärgiga autod on ka sanktsiooni all tegelikult ja neile tuleks ühel hetkel kohaldada äravõtmist-konfiskeerimist, sest tegemist on kaubaga, millele pole ette nähtud, et saab üle piiri liikuda," ütles Läänemets.

Välisministri sõnul on selliseid otsuseid keeruline teha. "Me käime läbi erinevad variandid, kuni selleni välja, mida me tõesti teeme nende autodega, kas me konfiskeerime, saadame tagasi, anname mingi aja, mil nad peavad Eestist lahkuma – need on homse valitsuse otsused," rääkis Tsahkna.

Samasuguse piirangu kehtestasid ka Läti ja Leedu, Soome võttis endale veel mõtlemisaja. "Ma loodan, et Soome langetab ise oma otsused, kuna Euroopa Komisjoni tõlgendus on liikmesriikidele tugevalt soovituslik. Eks me arutame neid teemasid ka," ütles Tsahkna.

Mootorsõidukiga sisenemise keeld kehtib sõltumata selle omaniku või kasutaja viibimise alusest Eestis või Euroopa Liidus.

Vene Föderatsiooni numbrimärki kandvatel mootorsõidukitel lubatakse välispiiri kaudu Eestist lahkuda või ületada Euroopa Liidu sisepiire.

Vene Föderatsiooni numbrimärki kandva sõiduki jõudmisel piiripunkti teeb maksu- ja tolliamet vastavad protseduurid. Mootorsõiduki kasutajal või omanikul tuleb koos autoga Venemaale tagasi pöörduda või ületada piir ilma selleta.