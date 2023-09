Valitsus alustas eelarvet arutades lihtsamatest küsimustest

Pärastlõunal Vihulasse kogunenud ministrid tõdesid, et seis järgmise aasta riigieelarvega on keeruline.

Rahandusminister Mart Võrklaev (RE) ütles, et alustati lihtsamate küsimustega – vaadati üle ministrite pakutud kärpeplaanid ja kuulati ära nende mured.

"Me lubasime, et kõik ministrid saavad ikkagi rääkida oma nii-öelda uutest muredest, et ühtepidi võid ju kokku hoida, aga peame tulevikku vaatama ja vaatame üle, mis on need väljakutsed," rääkis ta.

Nii Võrklaev kui ka sotsiaaldemokraadist terviseminister Riina Sikkut ütlesid, et õhkkond on asjalik.

"Eelarve mõttes ongi olukord väga pingeline. Inimeste ootuste ja avalike teenuste vajaduste kõver ja see pikaajaliste tulude joon ikka lähevad väga kõvasti lahku meil. On struktuursed mured, mida on vaja lahendada. Aga õhkkond, arutelud on konstruktiivsed, vahel küll emotsionaalsed, aga ei ole keegi veel tülli läinud," rääkis Sikkut.

Terviseministri sõnul on tema valdkonnas kokku hoida võimalik näiteks tegevuskuludelt.

"Me tervishoiutöötajate palkade või tervisekassa eelarve kallale kuidagi ei lähe," ütles ta.

Vastu õhtut asuti otsima 200 miljoni euro suuruse kärpe võimalusi ning see tähendab Võrklaeva sõnul keeruliste otsuste langetamist.

"Ega see lõpp kunagi liiga lihtsalt ja kergelt pole tulnud. Seda enam, et me oleme suures miinuses, aga samal ajal oleks ju vaja teha kogu aeg nii palju," ütles Võrklaev.

Valitsus loodab reedel olulised otsused langetada ja eelarvekava paika saada.