Eesti Energia: sügisene elektri hind tõotab tulla aastatagusest poole odavam

Praeguste elektrituru tulevikutehingute pealt on näha, et sügise ja talve alguse elektrihinnad tõotavad tulla ligikaudu poole odavamad kui eelmisel aastal, ütles Eesti Energia energiatoodete juht Armen Kasparov.

Septembri esimese poole ja ka augusti elektrihinda on märkimisväärselt mõjutanud siinse regiooni turutõrked ja katkestused. Septembri keskmine elektri hind koos käibemaksuga oli reedese seisuga 14,76 senti ja augusti keskmine hind 11,33 senti kilovatt-tunni kohta.

"Viimaste nädalate suurim hinnamõjutaja Eestis on olnud Leedu-Rootsi vahelise elektriühenduse katkestus, mille taastumise aega on korduvalt edasi lükatud ning mis praeguse turuinfo kohaselt peaks taastuma neljapäeval, 21. septembril," ütles Kasparov ERR-ile.

Ta märkis, et kuna Baltikumis pole veel nõudlusele vastavat taastuvenergiatoodangut, on siinne elektritoodang reeglina kallim kui Põhjamaades. Leedu-Rootsi vahelise ühenduse katkestuse tõttu on ainsaks Baltikumi ja Põhjamaade vaheliseks ühenduseks Eesti ja Soome vahelised elektriühendused ning nende võimsusest jääb puudu, et elektrihinda Soome ning Baltikumi vahel ühtlustada.

See tähendab, et Põhjamaade soodsam elekter ei pääse piisavas mahus Baltikumi. Sellegipoolest on nii tänavused augusti kui septembri turuhinnad märksa soodsamad kui möödunud aastal – kuu keskmiseks elektrihinnaks koos käibemaksuga kujunes mullu augustis 43,43 senti ning septembris 27,43 senti kilovatt-tunni kohta.

Kasparovi sõnul näitavad praegused elektrituru tulevikutehingud, et sügise ja talve alguse elektrihinnad tõotavad tulla ligikaudu poole odavamad, kui need olid eelmise aasta samal perioodil.

"Seega tänase seisuga ei ole prognooside pealt eelmise aastaga võrreldavaid rekordkõrgeid hindu ette näha," kinnitas Kasparov.

Ta lisas, et viimase aja kõrgemad hinnad on tingitud eelkõige erinevatest turutõrgetest, näiteks riikidevaheliste elektriühenduste katkemisest või suurte tuumajaamade avariidest. Kui Läänemere regiooni taastuvenergia toodang püsib, suurte tuumajaamade töö sujub tõrgeteta ning välisühendustes suuri rikkeid ei esine, siis ei tohiks ka elektrihind suuri hüppeid teha.

Tuleb aga arvestada, et muutujaid on palju ning elektrihind sõltub Euroopas tugevalt ka gaasihinnast.

"See omakorda sõltub paljuski ilmast – kui külmaks kujunevad sügis ja talv, kui suureks kujuneb sellest sõltuvalt tarbimine ja milliseks kujuneb Euroopa gaasivarude olukord. Sellegipoolest toob kütteperioodi algusest tingitud tarbimise kasv ning sügisene päikeseenergia vähenemine kindlasti mõningase hinnatõusu võrreldes suvise ning hiliskevadise madalama hinnatasemega," nentis Kasparov.

Samuti rõhutas energiaettevõtte esindaja, et kõige rohkem mõjutab kliendi elektriarvet siiski see, kui palju ta kuu jooksul elektrit tarbib. Elektri turuhind mõjutab arvet vaid juhul, kui klient kasutab elektri börsipaketti, fikseeritud hinnaga elektripakettide kasutajad sellised kõikumised ei mõjuta.