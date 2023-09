ISW: Andrijivka vabastamine halvendas Vene vägede olukorda Bahmutist lõunas

Ukraina kindralstaap ja teised Ukraina ametnikud teatasid esmalt juba neljapäeval Andrijivka vabastamisest ja osalise edu saavutamisest Klištšiivka lähedal. Reedel teatas ka Ukraina 3. eraldiseisev õhudessantbrigaad, et selle üksused vabastasid Andrijivka ja hävitasid täielikult Vene 72. eraldiseisva motoriseeritud laskurbrigaadi pärast nende ümberpiiramist.

