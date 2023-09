Iraan sai ligipääsu külmutatud varadele ja vabastas viis ameeriklast

USA võimud teatasid, et Washington vabastas kuue miljardi dollari väärtuses Iraani varasid, mis seni olid külmutatud. Vastutasuks lubas Teheran viiel ameeriklasel naasta kodumaale.

Viis ameeriklast jõudsid esmaspäeval Katari. Iraan vabastas ameeriklased vanglast juba augustis ja viis nad siis üle koduaresti. Vastutasuks ootas Iraan viie enda kodaniku ning miljardite väärtuses seni külmutatud varadele ligipääsu taastamist. Dohasse on jõudnud ka kaks viiest USA-s vabastatud Iraani kodanikust, vahendas The Wall Street Journal.

"Täna tulevad viis süütut ameeriklast, kes Iraanis vangistati, lõpuks koju," teatas USA president Joe Biden.

Kokkuleppe kohaselt kanti kuue miljardi dollari väärtuses Lõuna-Koreas külmutatud Iraani varasid üle islamiriigi pangakontodele, mis asuvad Kataris. Iraan teenis selle raha naftamüügist Lõuna-Koreale.

Bideni administratsioon teatas, et tehing järgib USA pikaajalist poliitikat, mille eesmärk on tagada, et Teherani-vastased sanktsioonid ei takistas toiduainete, ravimite ja teiste selliste kaupade tarnimist Iraani.

Iraani president Ebrahim Raisi osaleb ÜRO Peaassambleel ja väitis esmaspäeval, et kõnealune raha kuulub Iraani rahvale ja seda raha kulutatakse ainult iraanlaste vajaduste rahuldamiseks.

USA esindajatekoja väliskomisjoni esimees Michael McCaul (vabariiklane) ütles, et tunneb ameeriklaste vabastamise üle suurt kergendust, kuid hoiatas, et islamiriik võib raha kasutada pahatahtlikuks tegevuseks.

Iraan hoidis varem ameeriklasi kinni kurikuulsas Evini vanglas. Kolm vangistatud ameeriklastest on USA-Iraani topeltkodanikud ning ülejäänud kaks Iraanis vangistuses olnud isikut soovisid, et nende isikud ei saaks avalikuks.