Varek: Kõlvarti minevik võib takistada peaministritooli saada

Varek toetas erakonna esimehena Tanel Kiike ja erakonna erakorralise kongressil Paides oli nende saatus sarnane. Kiik ei saanud kokku vajalikke hääli erakonna esimeheks saamisel ja Varekil endal jäi puudu toetusest, et saada valituks erakonna juhatusse.

Triin Varek põhjendas kongressi järel erakonnas paljude liikmete lahkumisega päädinud sisepingeid sellega, et Mihhail Kõlvarti ei olnud pärast erakonna esimeheks saamist selgeid sõnumeid Kiige pooldajatele ehk kaotajatele.

"Igal juhul on alati raskem ju neil, kes on kaotajate poolel ja seda suurem on vastutus võitjatel, et olla väga avatud, väga selgesõnalised. Mina ootasin küll seda, et ikkagi on läbimõeldud see, et kui meie võidame, siis pannakse suhteliselt kiiresti lauda ettepanekud piirkondadele, kuidas edasi minna. Võetakse hirmud julgelt maha. Minu jaoks on pettumus, et seda ei ole juhtunud."

Varek ütles, et Kiige toetajate poolel neid arutelusid oli, kuid Kõlvartiga kohtumine alles ootab ees.

"Mina oleksin samas olukorras kindlasti teinud esimesed kõned isiklikult just nendele inimestele, kes olid vastaskandidaadid. Ja tänanud neid võistlusmomendi eest ja kutsunud neid kohe heale koostööle. Me oleme küll nüüd uue erakonna esimehega omavahelise kohtumise kokku leppinud, kas see jõusse jääb ja mis infot me seal vahetame, see selgub alles nädala pärast. Nii et läheb veel aega."

Need, kes ei soovinud Mihhail Kõlvartit näha Keskerakonna esimehena on toonud tema puhul esile erinevad sõnumid eesti ja vene valijatele, hämara mineviku ning jõudmise kapo aastaraamatusse. Sellest hoolimata on Kõlvart üle nelja aasta sobinud Keskerakonnale Eesti pealinna juhtimisel.

"Ma arvan, et see kahtlus osades inimestes on ikkagi see, et kui me räägime, et erakonna esimees peab olema valmis olema ka peaminister, siis on see kahtlus, et kas sellisel juhul see minevik lihtsalt ei sega? Ja kas teistele erakondadele me oleme tõsiseltvõetavad koostööpartnerid? Olla ühel hetkel peaministri erakond. Mina ei ole siin ekspert, et selliseid hinnanguid anda, aga need on need teemad, mis on ka ajakirjanduses läbi kõlanud."

Keskerakonna Rakvere linna osakonna juhile Triin Varekile on oluline saada kohtumisel erakonna juhiga ülevaade sellest, mis saab kogu Keskerakonna Lääne-Virumaa piirkonnast edasi. Lääne-Virumaa piirkonna juht, endine riigikogu liige Siret Kotka teatas enne Keskerakonna kongressi, et ta pooldab erakonna esimehena Mihhail Kõlvartit. Viidates enda taandumisele poliitikast, ei soovinud Siret Kotka Keskerakonnas toimuva kohta kommentaare anda.