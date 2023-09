Oluline reedel, 22. septembril kell 5.55:

- Ukraina väed teevad Verbove suunal edusamme;

- Bideni sõnul jõuavad Abramsi tankid Ukrainasse järgmisel nädalal;

- Venemaal Tula linnas toimus suur plahvatus.

Ukraina väed teevad Verbove suunal edusamme

Sõjauuringute Instituut (ISW) teatas, et Ukraina väed teevad Verbove suunal edusamme. Sõjandusanalüütik Rob Lee jagas juba neljapäeval sotsiaalmeedias videolõiku, mis näitab, et Ukraina soomusmasinad on jõudnud Verbove lähedale. Pole veel selge, kas Ukraina väed on Surovikini liinist täielikult läbi murdnud.

Geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Ukraina soomukid murdsid mõnes lõigus läbi tankitõrjekraavide ja draakonihammasteks kutsutavateks püramiidikujulisest betoontõketest. 21. septembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad veel, et Ukraina väed tungivad edasi Verbovest lääne ja edela suunas.

Ukraina sõjaväe allikad kinnitavad samuti, et Ukraina suutis läbi murda Vene kaitseliinist. Ukraina on loonud Verbove suunal väikese sillapea ja seal käivad nüüd väga ägedad lahingud. Venelased kasutavad seal aktiivselt suurtükiväge ja korraldavad vasturünnakuid. Ukraina väed kannavad suuri kaotusi, vahendas The Wall Street Journal.

Ukraina väed teevad edusamme ka Robotõne ümbruses ja Novoprokopivka suunal. Ukraina vägede edasine edu Robotõne ümbruses tähendaks, et venelased ei saaks enam Verbove lõiku nii palju ressursse suunata.

Bideni sõnul jõuavad Abramsi tankid Ukrainasse järgmisel nädalal

USA esimesed tankid M1 Abrams jõuavad Ukrainasse järgmisel nädalal, teatas neljapäeval USA president Joe Biden.

"Järgmisel nädalal toimetatakse esimesed USA tankid Abrams Ukrainasse," ütles Biden Valges Majas kohtumisel oma Ukraina kolleegi Volodõmõr Zelenskiga.

Biden teatas ühtlasi, et on kinnitanud Ukrainale antava julgeolekuabi järgmise osa, mille suuruse Pentagon hindas 325 miljonile dollarile.

See sisaldab muu hulgas õhutõrjerakette, raketiheitjate HIMARSi laskemoona, tankitõrjerelvi ja suurtükiväe laskemoona.

Bideni sõnul pole USA kongressil Ukraina toetamisele alternatiivi.

"Ma loodan USA kongressi õigele otsusele. Ei ole alternatiivi," ütles Biden.

USA kaitseminister Lloyd Austin kinnitas juba teisipäeval Saksamaal, et USA M1 Abrams tankid jõuavad peatselt Ukrainasse.

Ukraina relvajõudude käsutusse jõuab peagi üle kümne Ühendriikide lubatud Abramsi tanki, vahendas uudisteagentuur UNIAN reedel riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretäri Oleksi Danilovi sõnu.

Meeskonnad, kes neid lahingumasinaid opereerima hakkavad, läbivad juba vastavat väljaõpet.

"Mis puudutab maailma raskeimate, 80 tonni kaaluvate tankide Abrams tarnimist, siis need jõuavad meie riiki lähiajal. Meie strateegiline partner USA ei vea meid selles osas alt. Lähitulevikus hakkavad need tankid meie riiki kaitsma," ütles Danilov.

Danilovi sõnul on tanke rohkem, kui varem teatatud.

Venemaal Tula linnas toimus suur plahvatus

Venemaa meedia teatas, et Tula linnas toimus suur plahvatus. Vooluta jäi ligi viis tuhat elanikku. Kohalikud elanikud kuulsid plahvatuse helisid. Venemaa eriolukordade ministeerium väitis, et elektrikatkestuse põhjustas tehniline rike, vahendas The Kyiv Independent.