Õpetajad võivad lubatust väiksema palgatõusu pärast streikima hakata

"Äkki me peaksime sellest [riigieelarve eelnõusse pandud] 1,7 protsendist loobuma, kuna see tundub mõnitamisena, aga ühiskonnale tuleb sõnum, et õpetajad on ainsad, kelle palgad tõusevad," rääkis Somelar

Poliitikud on andnud väga konkreetsed lubadused, märkis Somelar. Koalitsioonileping nägi ette õpetajate palga viimise 120 protsendile Eesti keskmisest palgast.

"Osa Reformierakonnast ei näe haridust investeeringuna, oleme nagu mingi kulukoht," märkis Somelar.

"Idealistlik arusaamine, et seda olukorda saab muuta, on purunenud," lisas ta.

Haridustöötajate liidu esimees Reemo Voltri kohtub reedel haridus- ja teadusminister Kristina Kallasega, kes on avaldanud valmisolekut leida siiski täiendavat raha ministeeriumi ressurssidest, mis suurendaks õpetajate palgatõusu. Haridustöötajate ametiühing otsustab edasised sammud pärast kohtumist.

Ka Kallas ise ütles ERR-ile antud intervjuus, et õpetajate palgatõus ei ole piisav.

Sel nädalal teatas valitsus, et külmutab järgmiseks aastaks avaliku sektori palgafondi ning ainsana tõuseb palk õpetajatel, kelle palga alammäär tõuseb 1,7 protsenti. Haridusminister Kristina Kallas (Eesti 200) on varem teinud ettepaneku tõsta õpetajate palga alammäära kaheksa protsenti.

Täna on õpetaja palk 111 protsenti Eesti keskmisest. Järgmisel aastal see aga suhtarvuna Eesti keskmisest langeb, sest palgatõus ei ole nii suur kui Eesti keskmise palga tõus.

Täiskoormusel töötava Eesti õpetaja alampalk on 2023. aastal 1749 eurot, töötasu netopalgana on 1400 eurot.