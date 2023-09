Oluline laupäeval, 23. septembril kell 16.51:

- Ukraina murdis Verboves Vene vägede kaitseliinist läbi;

- Sevastopoli kuberner teatas uuest raketirünnakust;

- FT: USA annab Ukrainale ATACMS-i kaugmaaraketid;

- Reuters: Ukraina raskesuurtükid korraldavad Vene vägedele põrgut;

- Politico: Biden nõustus Ukrainale pikamaarakette saatma;

- Ukraina kasutas laevastiku ründamiseks Storm Shadow rakette;

- Rünnakus Vene Musta mere laevastiku staabile said haavata kindralid;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 510 sõdurit.

Ukraina murdis Verboves Vene vägede kaitseliinist läbi

Ukraina väed murdsid lõuna- ehk Zaporižzja rindel läbi Vene vägede kaitseliinist Verboves, ütles Ukraina vägede ülemjuht Donetskis ja Zaporižzja oblastis kindral Oleksandr Tarnavski.

Verbove asub Robotõnest vähem kui 20 kilomeetri kaugusel kagus ning asub liikumissuunal Tokmaki strateegilise sõlme suunas.

Tarnavski sõnul on edu Verboves oluline, kui ta lisas, et tõeline läbimurre lõunarindel oleks Tokmaki vabastamine, mis on tema sõnul vastupealetungi miinimumeesmärk.

Tarnavski möönis, et vastupealetung pole olnud nii kiire kui oodatud, kuid ta toonitas, et päris lahingud pole nagu filmides teisest maailmasõjast ning Ukraina peab olema valvas, et mitte kaotada initsiatiivi, mis on seni saavutatud.

Vastupealetungi lõppeesmärgiks on murda Vene maismaaühendused okupeeritud Krimmiga ning pikaajaline eesmärk on vabastada kõik okupeeritud alad, lisas ta.

Lahingud on olnud intensiivsed ning Ukraina vägedel on olnud raskusi niinimetatud Surovikini liiniga ehk mitme liiniga kaitse, kus on nii miiniväljad kui ka osavalt paigutatud Vene vägede operatiivüksused, lausus Tarnavski.

FT: USA annab Ukrainale ATACMS-i kaugmaaraketid

USA president Joe Biden otsustas juba enne Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski visiiti USA-sse anda Ukrainale kaugmaaraketid ATACMS (Army Tactical Missile Systems), kuid ei teatanud sellest avalikult, et Venemaa sellest teada ei saaks, vahendas Financial Times oma allikaid.

Ukrainale antakse ATACMS-i raketid, mis on varustatud kobarmoona, mitte üksikute lõhkepeadega.

Ukraina on pikalt avaldanud soovi, et USA annaks neile ATACMS-i, millega saab tabada sihtmärke kuni 300 kilomeetri ulatuses.

Reuters: Ukraina raskesuurtükid korraldavad Vene vägedele põrgut

Lääne poolt Ukrainale antud raskerelvastus teeb Bahmuti lähedal Vene vägedele märkimisväärset kahju, ütlesid Ukraina komandörid Reutersile.

Ukraina vägedele on eriti kasulikud olnud NATO liitlaste poolt antud 155 mm haubitsad, mille abil vabastati eelmisel nädalal Klištšiivka küla.

Ühe komandöri sõnul sõltuvad Ukraina väed väga palju raskesuurtükkidest, näiteks Poolas tehtud Krab ja USA M109 haubits. "Isegi üks selline relv võib olukorda muuta. Sellise relvaga saab peatada rünnaku," lausus ta.

Sevastopoli kuberner teatas uuest raketirünnakust

Annekteeritud Krimmi suurima linna Sevastopoli Moskva määratud kuberner Mihhail Razvožajev teatas laupäeva hommikul uuest raketirünnakust.

"Esialgsetel andmetel tegutses Sevastopolis õhutõrje. Raketitükid kukkusid Suhharnaja Gultši lähedal ühe maabumiskai juurde," kirjutas ta oma Telegrami-kanalis.

Kuberner teatas hiljem uuest rünnakuohust.

"Tähelepanu! Raketioht!" teatas ta. "Sulgege aknad korralikult ja hoiduge neist eemale."

Razvožajev palus inimestel oma sõidukitest ja ühistranpordist väljuda ja varjuda.

Ukraina kasutas laevastiku ründamiseks Storm Shadow rakette

Ukraina kasutas Musta mere laevastiku staabi ründamiseks rakette Storm Shadow/SCALP, vahendas portaal Unian laupäeval Sky Newsi teadet.

Märgitakse, et need Suurbritannia ja Prantsusmaa tarnitud relvad aitasid Ukraina poolel rünnata üht ajutiselt okupeeritud Krimmi poolsaare sõjaväeobjekti. Ukraina õhujõudude esindajad kinnitasid seda ajakirjanikele antud kommentaarides.

Väljaanne "Krõm. Realii" näitas kaadreid Ukraina rünnaku järel põlevast staabist

Fotol on näha rakett, mis hetke pärast tabab staapi. See foto lükkab ümber ka Vene võimude versiooni kõigi täna Sevastopoli pihta saadetud rakettide allatulistamisest.

Sõnumirakenduse Telegram kanalid levitavad ka videot, millel on näha rakett, mist tabab juba põlevat hoonet. See võib viidata sellele, et rakette oli vähemalt kaks.

Satelliidifoto Venemaa musta mere laevastikust Sevastopolis pärast rünnakut. Autor/allikas: Reuters/Scanpix

Rünnakus Vene Musta mere laevastiku staabile said haavata kindralid

Ukraina luure peadirektoraadi juht Kirill Budanov ütles, et Ukraina rünnaku tagajärjel Venemaa Musta mere laevastiku staabile Sevastopolis hukkus vähemalt üheksa inimest, vigastada sai 16 inimest, nende seas kindralid, vahendas portaal Unian.

Budanov ütles, et haavatute hulgas on raskes seisundis väekoondise ülem kindralpolkovnik Aleksandr Romantšuk, samuti on teadvuseta staabiülem kindralleitnant Oleg Tsekov, edastab Ameerika Hääl.

"Vigastatud lihtsõjaväelaste arv, kes ei ole staabi töötajad, on alles väljaselgitamisel," ütles Budanov.

Märgitakse, et Vene Zaporižžja suuna väerühma ülem Aleksandr Romantšuk sai 2023. aastal kindralpolkovniku auastme. Kindralleitnant Oleg Tsekov on Vene mereväe Põhjalaevastiku rannikuvägede 200. motoriseeritud laskurbrigaadi ülem.

Budanov ei kinnitanud teadet Venemaa Musta mere laevastiku komandöri admiral Viktor Sokolovi tõenäolise likvideerimise kohta.

Tema sõnul kogub luure andmeid kõikidest allikatest. Samas ei öelnud ta, kas peakorteri ründamiseks kasutati läänes toodetud rakette.

Politico: Biden nõustus Ukrainale pikamaarakette saatma

USA president Joe Biden lubas Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskile, et USA saadab Kiievile peatselt pikamaarakette, et aidata neid sõjas Venemaaga, kirjutas kahe anonüümsust palunud USA ametniku sõnadele toetudes Politico.

Biden andis lubaduse neljapäeval Valges Majas, kui Ukraina president seal külas oli, täites sellega Kiievi ammuse soovi, rääkisid allikad.

ATACAMS-i raketid saadetakse Ukrainasse ilmselt lähinädalail. Zelenskile on see suur võit, kuna ta on ATACAMS-ide saamise nimel pikalt vaeva näinud. Ukrainlased on öelnud, et just need raketid on hädavajalikud, et rünnata Venemaa kaugemaid positsioone.

Valge Maja keeldus seda teemat kommenteerimast. Bideni administratsiooni ametnikud on rõhutanud, et ATACAMS-id aitavad küll Ukrainal eesmärgi poole liikuda, kuid ei ole imerelvad.

Olukorda komplitseerib asjaolu, et USA ja Euroopa sõjaasjatundjate hinnangul on Ukrainal jäänud veel vaid mõned nädalat vasturünnaku põhieesmärkide saavutamiseks, enne kui ilm muutub vihmaseks ning maastik mudaseks, nii et igasuguseid manöövreid on keerukam ette võtta.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 510 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas laupäeval hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 275 460 (võrdlus eelmise päevaga +510);

- tankid 4655 (+11);

- jalaväe lahingumasinad 8912 (+21);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 316 (+0);

- suurtükisüsteemid 6210 (+33);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 789 (+4)

- õhutõrjesüsteemid 530 (+2);

- operatiivtaktikalised droonid 4867 (+8);

- tiibraketid 1518 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 8716 (+26);

- laevad / paadid 20 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 912 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.