Üürimajaga spetsialiste meelitada lootnud Narva loobus maja ehitamisest

Üürimaja pidi kerkima uue riigigümnaasiumi kõrvale, endise ühiselamu kohale. Vähemalt 45 korteriga majas võinuks elada Narva tööle saabuvad arstid, õpetajad ja insenerid.

Ühiselamu lammutus käib täie hooga, algamas on hoone projekteerimine, kuid ootamatult loobus volikogu üürimaja ehituse plaanist ning vastav rida kustutati linna arengukavast ja eelarvestrateegiast.

Üürimaja asemel pandi arengukavasse ujula remont ja saunakeskuse ehitus.

"Linnainimestele kindlasti ujula ja saunakeskus meeldib. Aga teisalt, kui seda üürimaja praegu ei tule, milline investor edaspidi usub Narva linnapead? Nende samade volikogu liikmetega on sellest üürimajast nõrkemiseni räägitud, nii et see on väga halb signaal ka nendele, kes Narva investeerivad," rääkis Narva volikogu liige, endine linnapea Katri Raik.

Nüüdisaegsetele üürikorteritele lootsid nii haridusvaldkonna inimesed kui ka magnetitehase ehitajad, sest Narva tööle saabujad eelistavad korterit üürida, mitte osta.

"Ega see hea uudis meile küll ei ole. Sellepärast, et me planeerime tuua Narva noori spetsialiste nii väljastpoolt Eestit, kui ka Eestist. Tänapäeva noort ei hruštšovka ega selle üheksakorruselise romantikaga eriti ei meelita ja tal on palju lihtsam teha otsus regiooni vahetamise kohta, kui ta ei pea sellega ennast 20-25 aastaks siduma," rääkis NPM Silmet juhatuse liige Raivo Vasnu.

"See on sõnum, et Narva võib-olla ei olegi nii väga linna poolt väljastpoolt inimesed oodatud. Me oleme äsja alustanud kooliga, kus meil on pooled õpetajad tulnud väljastpoolt ja korterite leidmine ei olnud kerge," ütles Narva eesti gümnaasiumi direktor Irene Käosaar.

Üürimaja ehitusele näitas punast tuld kõigepealt volikogu eelarvekomisjon ning volikogu istungil võeti küsimus päevakorrast maha.

Eelarvekomisjoni ning ka volikogu esimees Irina Janovitš käis reedel laste mängutänavat avamas ja linnavalitsusega kommunaalprobleeme arutamas, kuid kommentaariks kaamera tulla ta aega ei leidnud.