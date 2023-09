Uuring: Trumpi edumaa Bideni ees on 10-protsendiline

Telekanali ABC News ja ajalehe Washington Post värskest uuringust selgub, et endise presidendi Donald Trumpi edumaa president Joe Bideni ees on 10 protsendipunkti. Trump on praegu kõige populaarsem vabariiklaste presidendikandidaat, Biden osaleb samuti 2024. aasta presidendivalimistel.

Trumpi toetus registreeritud valijate seas on 52 protsenti, Bideni toetus on 42 protsenti. Küsitluse kohaselt pole ameeriklased rahul riigi majandusliku olukorraga, samuti tekitab küsimusi Bideni kõrge vanus. Bideni tegevuse kiidab heaks ainult 36 protsenti valijatest, 56 protsenti ei kiida tema tegevust heaks, vahendas The Times.

Uuringust selgub veel, et noored ameeriklased eelistavad 2024. aasta valimistel Trumpi Bidenile. 18–35-aastaste seas on Trumpi toetus 53 protsenti, Bideni toetus aga ainult 38 protsenti, vahendas The Telegraph.

Viimased küsitlused suurendavad survet Bidenile, et ta loobuks 2024. aasta valimistel osalemast. Demokraadid peaksid siis valima uue kandidaadi. Alternatiivse kandidaadi suhtes puudub aga üksmeel. Asepresident Kamala Harrise populaarsus on väga väike.

Trump on vabariiklaste seas ülekaalukalt kõige populaarsem presidendikandidaat. Trumpi vastu on samal ajal esitatud neli erinevat kohtuhagi, milles on kokku kümneid erinevaid kriminaalsüüdistusi.

Trumpi liitlased siiski leiavad, et endine president suudab 2024. aasta valimised võita.

"Elitaarsed vasakpoolsed ja nende stenografistid peavoolumeedias peaksid rääkima valijatega kogu Ameerikas," leidis vabariiklasest esindajatekoja saadik Elise Stefanik.