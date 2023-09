Riigieelarve tuleva aasta tulud on 16,8 ja kulud 17,7 miljardit eurot

Rahandusmister avalikustas esmaspäeval järgmise aasta riigieelarve suuruse, mille tulude maht on 16,8 miljardit ja kulude maht 17,7 miljardit eurot. Eelarves on palju ebamäärast ja valitsus on sellega hiljaks jäänud, ütlevad eelmiste eelarvete koostajad.

Järgmise aasta eelarvetulud kerkivad 15,6 miljardilt eurolt 16,8 miljardi euroni. Kulud kerkivad 16,8 miljardilt 17,7 miljardi euroni. Need kulud ei arvesta riigieelarve niinimetatud investeeringuid, mis sel aastal olid 756 miljonit eurot, aga tuleva aasta omi rahandusministeerium veel ei ütle.

"Eelarve kokkupanemine lõpuni just ministeeriumite vahel on käinud ja käib viimaste tundideni. Eelmisel nädalal me tegime ära n-ö poliitilised otsused, saime kokkuleppele ja sealt läks töö edasi ministeeriumite tehnilise tööga ja see on ka see, miks me ei ole saanud kõiki numbreid välja öelda," rääkis rahandusminister Mart Võrklaev (RE).

Eelarve maht on Reformierakonna koalitsioonipartneritele teada, kuid eelarvet nad näinud pole.

"Ma saan aru, et täna õhtul me selle saame. Ja saame terve öö pingsalt lugeda ja homme siis valitsuses seda kõike arutada. Tegelikkuses koos veel niimoodi ei ole, et me, valitsuse liikmed teaks selle kohta detailselt öelda," rääkis siseminister Lauri Läänemets (SDE), tõdedes, et tegemist on pretsedenditu olukorraga.

Valitsus peab eelarve riigikogule üle andma septembri lõpus. Endise rahandusministri Martin Helme (EKRE) sõnul peab eelarve valmima valitsuses kümme päeva enne septembri lõppu. Seetõttu on praegune olukord tema sõnul ebanormaalne.

"Kindlasti peaks valitsusele ammu olema teada eelarve põhiraam, kui suured on ettenähtavad kulud ja kui suured on ettenähtavad tulud – see nii-öelda lõppnumber, see mahu number. See on ju see, mille üle üleüldse eelarve läbirääkimisi peetakse, kuidas mahtuda nende raamide sisse," rääkis Helme.

"Tõsi on see, et pärast seda, kui poliitiline kokkulepe lukku lüüakse, on ametnikel vaja vähemalt kolm-neli tööpäeva, et see asi ära vormistada, aga vormistamine saab toimuda ikkagi alles siis, kui ametnikud teavad täpselt kokkuleppe sisu," lisas ta.

Ka endise peaministri Jüri Ratase (KE) hinnangul valitseb järgmise eelarvega suur ebaselgus.

"Ei ole rahule jäänud sellepärast, et seal on väga palju ebaselgust. Ma vaatan, et peaminister on koos rahandusministriga jõudnud nii kaugele, et me Eestimaal otsime makse ja seda kahjuks ei saa öelda irooniaga, et mulle tundub, et selline kaasav maksustamine on Reformierakonna eestvedamisel lahti läinud," ütles Ratas.

Kunagine rahandusminister Jürgen Ligi (RE) ütles, et tema juhtimisel koostati ainult ülejäägis eelarveid.