Eesti avas New Yorgis aukonsulaadi

New Yorgis aukonsuliks nimetatud Airi Hämmalov on aga veendunud, et suudab uues ametis oma kaaskodanikele igakülgselt abiks olla.

"Kõige olulisem on muidugi, et Eesti ettevõtted jõuaksid New Yorgi turule, et aidata neid, kuidas nad New Yorgi võrgustikus leiaksid endale õiged kontaktid. Põhimõtteliselt on see nagu network'imine, et ma saaksin neid toetada, kuidas nad leiavad õiged kontaktid, õiged inimesed, kellega ühendust võtta," rääkis Hämmalov.

Sel aastal sulges välisministeerium kokkuhoiu eesmärgil Eesti peakonsulaadi nii San Fransiscos kui ka New Yorgis, tekitades väliseestlastes suurt pahameelt.

"Ma arvan, et see pahameel on praeguseks vaibunud või on aru saadud, et tõepoolest see, mida sai lubatud, et Eesti ei kao siit kuskile ja teenused ja see, mida peakonsulaadilt oodati, on täiesti olemas siin linnas endiselt," rääkis Eesti suursaadik USA-s Kristjan Prikk.