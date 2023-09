Kallas abikaasa 1500-eurost kahjunõuet sõnavabaduse piiramiseks ei pea

"Valeväited ei ole nüüd sõnavabadus. Kriitikat teha ju võib, teete te iga päev ja väga suures mahus. Aga valeväidete esitamise vastu peab inimene saama ennast kaitsta, kui lihtsalt valetatakse," ütles Kallas Delfile.

Vastuseks Delfi ajakirjaniku küsimusele, kas abikaasa pidas temaga nõu enne kui nõude esitas, vastas Kallas: "Kas ma pean nüüd hakkama kõike, mida ma kodus räägin, ajakirjanduses üle kordama? Esitati valeväiteid ja valeväidete esitaja tunnistas, et esitas valeväiteid, vabatahtlikult maksis kompensatsiooni, vabandas."

Küsimusele, kas Hallikul või Kallasel on plaanis veel nõudeid esitada, peaminister otsest vastust ei andnud: "Üldiselt ei tohiks teiste inimeste kohta valeväiteid esitada, see peaks olema põhiline. Kritiseerida – loomulikult, minu tööd – loomulikult, ma igapäevaselt elan selle all. Aga valeväidete esitamine, mis internetis jäävad kõik alles, see ei peaks olema kuidagi siis õige."

Peaminister Kaja Kallase abikaasa Arvo Hallik esitas advokaadi vahendusel kahjunõude idavedude skandaalist arvamusartikli kirjutanud endisele Tartu Ülikooli õppejõule Valdar Parvele ning sai temalt vabanduse ja 1500 eurot.