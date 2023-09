Kõige hoogsamalt koondavad töötlev tööstus ja idufirmad

Kogu aasta jooksul on kõige rohkem töötajaid koondatud töötlevas tööstuses, kuid viimastel kuudel tõmbab töötajaskonda koomale ka info ja side sektor ning uueks tulijaks koondajate ridades on veondus- ja laondusettevõtted, näitavad töötukassa andmed.

Jahtuva majanduse tõttu on sagenenud teated ettevõtetelt, kes töötajaskonda koomale tõmbavad. Juhul kui lühikese aja jooksul soovitakse koondada suuremat hulka töötajaid, tuleb ettevõttel sellest teavitada ka töötukassat ning alates juulist kuni praeguseni on töötukassale selliseid teateid esitanud 33 ettevõtet, et koondada 740 töökohta.

Seda on märksa enam kui möödunud aasta samal perioodil, mil töötukassale teatas kollektiivsest koondamisest 19 ettevõtet ja kokku kaotati 450 töökohta.

Töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool ütles ERR-ile praegusi näitajaid kommenteerides, et tegu on nendega, kes on koondamisplaanist teatanud, kuid kuna see on pikk protsess, võib osa neist koondamisest veel ka loobuda.

Töötleva tööstuse suurettevõtetest on töötukassale alates juulist saadetud 245 inimese koondamisteadet, ehkki üheksa inimese koondamisplaanist hiljem loobuti.

"Aasta otsa on töötlev tööstus teinud teistele pika puuga ära," tõdes Kool kollektiivsete koondamise kohta.

Suurim koondatute arv oli selles valdkonnas Soome metsanduskontsernis Stora Enso, kus alates juulist on teatatud 70 inimese koondamisest. Ettevõte alustas koondamisi juba juunis, kui otsustas ümberkorralduste käigus sulgeda Lääne-Virumaal asuva Näpi saeveski.

61 koondamist oli mahutiparkide, torustike ja metallkonstruktsioonide ehitamise ja paigaldamisega tegelevas AS-is Kohimo ning üle 30 inimese koondasid ka betoonehitiste ja -elementide tootja Four Side Element OÜ ja saematerjalitootja AS Toftan.

Ka info ja side valdkonnast teatati töötukassale 182 töökoha koondamisest. Enim kahandas töötajaskonda idufirma Eurora Solutions 80 koondamisega ning 55 töötajat koondas sel aastal juba varemgi töökohti koomale tõmmanud Veriff.

"Huvitav on see, et koroonaohver – majutus ja toitlustus on teatanud kolmest koondamisest sel aastal," märkis Kool.

Uueks tulijaks koondajate hulgas on veondusettevõtted

Uue valdkonnana, kust on hakanud koondamisteateid tulema, tõi Kool välja veonduse ja laonduse. Alates juulist on töötukassale saabunud kolme selle valdkonna ettevõtte koondamisteated kokku 119 töökoha kohta.

48 neist koondab Tallinnas Koplis naftasaaduste transportimise, ümberlaadimise ja muu sellisega tegelev Dekoil ning 43 ja 28 inimest koondavad vastavalt Paldiski ettevõtted OÜ Palsteve ja Paldiski Sadamate AS.

Ehkki haridusvaldkonnas räägitakse palju tööjõupuudusest, tuli sealtki 80 koondamisteadet, millest osa ümberkorraldatavatest koolidest, nagu Virtsu, Lõpe ja Metsküla algkool. 19 töökohta koondas Lasnamäe lastekeskus.

40 töökoha koondamisest teavitas töötukassat sotsiaalkindlustusamet. Kutse-, teadus- ja tehnikategevusele keskendunud ettevõtetest koondati 34 inimest.

Töötukassa esindaja juhtis tähelepanu sellele, et kõik koondamised pole kollektiivsed. Juulis, augustis ja septembris on end töötuna arvele võetud 3000 inimest, kes on viimasest töökohast koondatud. Võrdluseks, mullu oli neid selles ajavahemikus 2600.

Neist suurimad koondajad on selle aasta kolmandas kvartalis olnud osaühing Hansaliin 104 koondatuga ja Amphenol Connexus OÜ 53 koondatuga. Express Post koondas 49 inimest, Enefit Power 48 inimest ja Stora Enso 41 inimest.

Aastal 2020, mil majandust raputas koroonapandeemia, tuli koondamise tõttu arvele 4600 inimest. Kool ütles, et sellistest koondamistest ollakse õnneks kaugel, kuid lisas, et probleemid majanduses ja eriti tööstuses on kestnud nüüd juba aasta.