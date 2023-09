Kagu-Eesti saetööstused on sunnitud tootmismahte vähendama ja koondama

Kagu-Eesti saetööstused on sunnitud tootmismahtusid vähendama ja töötajaid koondama, sest Skandinaavia turul on madalseis ning kodumaine hinnatõus vähendab siinsete ettevõtete konkurentsivõimet.

Kuigi Kagu-Eesti sae- ja puitmaterjali tootjate laoplatsidel tundub metsamaterjali olevat piisavalt, leiavad ettevõtjad, et raske majanduslik olukord puidutootmises niipea ei möödu, sest nende konkurentsivõime välisturgudel on järsult langenud.

Muutunud olukorra tõttu koondas juba aasta alguses Barrus 48 töötajat, nüüd teatas ka konkurent Toftan, et koondab 32 töökohta.

"Kui me suudame ka täna müüa, siis see ei tähenda seda, et me suudaksime seda müüa mingisuguse kasumlikkusega. Täna sisendhinnad on täiesti valed. Alustades toormest, männipalgi hinnad – me kasutame ainult männipuitu –, elektrienergia, transpordihinnad, pluss valuutakursi probleemid Rootsis, sinna juurde panna väga kiiresti langevad ehitusmahud, uute ehituslubade väljastamine Soomes ja Rootsis on poole võrra kukkunud, siis saamegi perfektse tormi," selgitas Barruse tegevjuht Martti Kork.

Näiteks kohalikud tootjad müüvad saematerjali hinnaga 190 eurot tihumeetri eest, Rootsis on hind 160 eurot. Rootsis on energia soodsam, samal ajal on riigimetsa majandamise keskus vähendanud raiemahtusid ning erametsaomanikud loodavad saada metsamaterjali eest buumiaegset hinda.

"Need vahepealsed aastad, kui palgi hind oli seoses buumiga tavatult kõrge, on selge, et täna tööstused ei suuda, ei ole võimelised seda hinda maksma, mida aasta või kaks tagasi. See pärsib erametsaomanikul oma metsi mõistlikult majandada, selle tõttu tundubki kõige mõistlikum, kui toorainet on vähe ja kõik muud sisendid on pööraselt kõrge hinnaga, ikkagi toomistmahtu vähendada," ütles Toftani tegevjuht Martin Arula.