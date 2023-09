Norstat: Kallase tagasiastumist toetab jätkuvalt kaks kolmandikku küsitletuist

Alates augusti lõpust läbi viidud nelja küsitluse tulemused näitavad, et Kallase tagasiastumist toetavate inimeste osakaal on selle aja jooksul olnud 66 protsenti ehk kahe kolmandiku juures või natuke üle selle.

Vastajatele esitati järgmine küsimus: "Kas Teie arvates peaks Kaja Kallas peaministriametist tagasi astuma?" 27 protsenti vastas "Ei" või "Pigem ei", 66 protsenti vastas "Pigem jah" või "Jah" ning seitse protsenti ütles, et ei oska öelda.

Erakondliku eelistuse järgi peab Kallase tagasiastumist vajalikuks 98 protsenti EKRE toetajatest, 92 protsenti Keskerakonna toetajatest, 91 protsenti Isamaa toetajatest ja 57 protsenti SDE toetajatest. Eesti 200 toetajatest arvab 45 protsenti, et peaminister peaks tagasi ning 45 protsenti, et ei peaks ning Reformierakonna toetajatest arvab üheksa protsenti, et Kaja Kallas peaks tagasi astuma ning 85 protsenti, et ei peaks.

Norstati küsitlus viidi läbi 25. septembril veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku tuhat vastajat.