Lääneranna vald utsitab Metsküla lapsevanemaid lastele uut kooli otsima

"Lääneranna vald on esitanud haridusministrile taotluse koolitusloa kehtetuks tunnistamiseks, kuna kooli tegevus on lõpetatud. Haridusminister ei ole eelnimetatud taotlust rahuldanud, mistõttu võib olla tekkinud vale arusaam, et koolitusluba annab aluse jätkata õppetööd," kirjutas Saare kolmapäeval lapsevanematele saadetud kirjas.

Saare märkis, et asjaolu, et haridusminister ei ole Metsküla algkooli koolitusluba tühistanud, ei tähenda, et Metsküla algkool oleks tegutsev kool ning et selles hoones viibimine või tegevustes osalemine tähendaks Metsküla algkoolis käimist ja hariduse omandamist põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse mõistes.

"Rõhutame, et Metsküla algkoolile väljastatud koolitusluba ei anna õigust nimetatud koolitusloa alusel õppetööd korraldada ühelegi teisele isikule peale Lääneranna valla ning Lääneranna vald on otsustanud Metsküla algkooli tegevuse, sealhulgas õppetegevuse lõpetada," sõnas Saare.

"Mõistame, kui Metsküla algkooli sulgemine võib tunduda ebaõiglane, kuid kohtuvaidlus või ebaõiglustunne ei saa piirata lapse õigust haridusele üldhariduskoolis viisil, mida võimaldab põhikooli- ja gümnaasiumiseadus. Teie lapse jätkuval koolikohustuse mittetäitmisel on Lääneranna vald kohustatud rakendama meetmeid koolikohustuse täitmise tagamiseks," sõnas Saare.

Ta palus vanemate mõistvat suhtumist ning soovitas lähtuda eelkõige lapse huvidest ning teha valik Lääneranna valla peetavate koolide hulgast või mõne teise omavalitsuse peetava kooli seast.

Ametlikult suletud Metsküla algkoolis algas ka selle aasta 1. septembril koolitöö, kus ligi 20 kooliõpilast õpetavad õpetajad tasuta. Kool on vallavõimu otsuse vaidlustanud ja esmaspäeval Tallinna halduskohtus toimunud istungil andis kohus vaidlejatele aega kompromissi leida. Metsküla lapsevanemad kinnitasid kohtule, et on sundkäiguna nõus alustama kooli erakooliks vormistamisega, ent vajavad selleks valla tuge.

Kompromissi leidmiseks andis kohus vaidlejatele aega 11. oktoobrini.